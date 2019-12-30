 مترجم غوغل الجديد يفك شفرات اللغة الهيروغليفية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 16.07.2020

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علوم وتكنولوجيا

مترجم غوغل الجديد يفك شفرات اللغة الهيروغليفية

هل فكرت يوماً في قراءة نصوص باللغة المصرية القديمة؟ الآن قد تستطيع فعل ذلك بفضل تطبيق غوغل الجديد لترجمة اللغة الهيروغليفية.

غوغل تتيح لمستخدميها ترجمة اللغة الهيروغليفية والتعرف على التراث المصري القديم.

غوغل تتيح لمستخدميها ترجمة اللغة الهيروغليفية والتعرف على التراث المصري القديم.

اللغة المصرية القديمة، أو اللغة الهيروغليفية، من اللغات التي يصعب تعلمها ودراستها. لكن شركة غوغل قررت الاحتفال بذكرى اكتشاف حجر رشيد، وهو الحجر الذي يحتوي على مفاتيح رموز اللغة الهيروغليفية، بجعل هذه اللغة متاحة للجميع عن طريق إصدار تطبيق (Fabricius) الذي سيمثل أداة مساعدة للعلماء في فك ألغاز اللغة الهيروغليفية.

كما سيساعد هذا المترجم على تعريف جمهور أوسع بالحضارة المصرية القديمة بشكل مبسط وتفاعلي كما نقل الموقع الألماني (FutureZone). ونشرت شركة غوغل المترجم الافتراضي الجديد على منصة "الفنون والثقافة" المجانية التابعة لها، والتي تسمح للمستخدم بالتعرف على مقتنيات أثرية وغيرها من المعلومات لدى أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية حول العالم.

ويمكن الاطلاع على هذه المعلومات بتقنية الواقع الافتراضي والصور عالية الجودة، بحسب ما نقل موقع (Egypt Independent) المصري. واضاف الموقع أن الأداة الرقمية الجديدة متاحة لترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنكليزية والعربية.

صورة لحجر رشيد حيث تظهر الكتابة الهيروغليفية.

شركة غوغل قررت الاحتفال بذكرى اكتشاف حجر رشيد لإطلاق هذا التطبيق.

وفي بيان على موقع غوغل كتب تشانس كونيور، مدير برنامج غوغل للفنون والثقافة، أن التطبيق مكون من ثلاثة أقسام وهي: التعلم واللعب والعمل الأكاديمي. وأضاف أن قسمي التعلم والعمل يتميزان بطابع بسيط وتفاعلي مرح بينما يمثل قسم العمل الاكاديمي أداة مساعدة للباحثين والعلماء.

مختارات

كما سيسمح التطبيق للمستخدمين بكتابة رسائلهم باللغة الهيروغليفية والتعرف على رموز ومعاني هذه اللغة القديمة على حد قوله.

ونقلت شبكة بي بي سي عن غوغل أن هذه الأداة الرقمية هي الأولى من نوعها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك شفرة اللغة الهيروغليفية. ويعنى هذا أنه كلما زاد استخدام هذا التطبيق، كلما صارت ترجمته أكثر دقة مع الوقت.

وعلى الرغم من ترحيب الكثيرين بهذه الخطوة، إلا أن أحد الخبراء حذر من المبالغة في وصف قدرات هذا التطبيق. ونقلت بي بي سي عن رولاند إنمارش، وهو أستاذ في علم المصريات بجامعة ليفربول الإنكليزية، قوله: "رغم أن هذه الأداة مثيرة للإعجاب، غير أنها لا تحل محل خبير مدرب على قراءة الرموز القديمة. "

 وأضافت بي بي سي أن التطبيق يسمح للمستخدم بتحميل صور رسوم هيروغليفية ومعالجتها رقمياً حتى يستطيع قراءتها بوضوح. كما يقوم التطبيق بتنقيح وإصلاح النصوص الهيروغليفية غير الواضحة، وهو ما تأمل غوغل أن يؤدي إلى اكتشاف معلومات تاريخية جديدة.

س.ح/ أ.ح

  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (picture alliance/dpa/H. Mohamed)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    بداية العمل بالتابوت الذهبي

    تشهد العاصمة المصرية أول عملية ترميم من نوعها للتابوت الفرعوني الأكثر شهرة في العالم، حيث بدأت مجموعة من علماء الأثار بالقاهرة العمل على صيانة تابوت الملك توت عنخ أمون، والمكون من عدة طبقات. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الترميم ثمانية أشهر حتى تنتهي بشكل كامل.

  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (picture alliance/AP Photo)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    غِطاء من البلاستيك للملك

    خلال عملية الصيانة، سيتم حماية الطبقة الخارجية من التابوت المغلفة بالذهب من خلال تغطيته بخيمة عازلة من البلاستيك. ويصل طول النعش الملكي المصنوع من الخشب والذهب إلى 2.23 متر، كما يتميز النعش بالقناع المنحوت أعلاه وجه الملك قابضا بيده على الصولجان رمز الحكم.

  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    فحص جسد الملك الغامض

    بينما بدأ العمل على تابوت توت عنخ أمون، تتعرض المومياء الخاصة به كذلك للفحص. ويُعتقد أن الملك تولى عرش مصر وهو في التاسعة من العمر، ليفارق الحياة في سن الثامنة أو التاسعة عشر في الأغلب. وبالرغم من قضاء العلماء لسنوات طويلة في دراسة ما تبقى من الملك الصغير منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، مازالت وفاة الملك محاطة بالغموض.

  • Ägypten Archäologie l Sarkophag von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    عملية في غاية الدقة والحساسية

    تتولى واحدة من علماء الأثار مسؤولية ترميم الطبقة الداخلية من الكفن بحرص شديد باستخدام فرشاة للرسم. فبالرغم من كون مقبرة الملك توت عنخ أمون واحدة من أفضل حجرات الدفن التي تم اكتشافها من حيث الاحتفاظ بحالتها الأصلية، إلا أن بعض التفاصيل تضررت وتعرضت للشقوق خلال السنوات الأخيرة.

  • Ägypten Archäologie l Fundstücke von König Tutanchamun (AFP/Getty Images)

    بعد 97 عاما- ترميم تابوت توت عنخ آمون

    عرض كنوز الفرعون المصري

    عرش الملك، والمصنوع من الخشب المغطى بالذهب والأحجار الكريمة والزجاج الملون، قيد الصيانة أيضا ضمن عملية الترميم. ومن المخطط عرض كنوز الملك توت عنخ أمون، والتي تم العثور عليها بمقبرته في وادي الملوك بجنوب مصر، بالمتحف المصري الجديد المُخطط افتتاحه قريبا. ريبيكا شتاودنماير/ د.ب


 

 

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