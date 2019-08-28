مترجم دورتموند يكشف تفاصيل جديدة عن تصرفات ديمبيلي

فوق المستطيل الأخضر، يعد نجم برشلونة الشاب عثمان ديمبيلي واحد من اللاعبين، الذين ينتظرهم مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة. فالدولي الفرنسي يتمتع بموهبة كبيرة تُمكنه من خلخلة دفاعات أقوى الفرق في العالم.
لكن بعض تصرفات عثمان ديمبيلي خارج أرضية الميدان، تورطه في أكثر من مرة في مشاكل تنعكس بالسلب على مستواه الكروي. وقبيل انتقاله إلى برشلونة، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني قام ديمبيلي بتصرف قد لا يخطر على البال للرحيل عن الفريق الألماني العملاق.
أما عن هذا التصرف، فقد كشف ماسيمو ماريوتي المترجم السابق لفريق بوروسيا دورتموند أن عثمان ديمبيلي اختفى فجأة عن الأنظار ولم يعد له أثر. وقال ماريوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الكل أتى إلى وسألني أين هو (ديمبيلي). لكني لم أكن أعرف كذلك. لقد حاولت الاتصال بابن عمه، لكن كان ذلك من دون جدوى".
وأضاف مترجم دورتموند السابق، والذي انتقل إلى شتوتغارت في الموسم الماضي "كلاهما (ديمبيلي، وابن عمه) كانا غير متاحين لمدة ثلاثة أيام. لقد خمنت بطريقة ما في ذلك الوقت أنه لم يعد في دورتموند على الإطلاق". وأضاف: "لقد ذهبت إلى منزله واكتشفت أنه ذهب في الصباح الباكر إلى فرنسا برفقة والدته".
وتابع ماسيمو ماريوتي حديثه عن ديمبيلي قائلاً "عثمان ديمبيلي رحل حقاً...كنت الوحيد الذي تواصل معه لاحقا. لقد أخبرته أنه يجب عليه العودة حتى نتمكن من التحدث...وأنه يجب عليه التصرف باحترافية". وأضاف: "لكن كان ذلك بالفعل متأخرا للغاية".
ورحل عثمان ديمبيلي عن بوروسيا دورتموند، وانتقل إلى برشلونة في صفقة مالية كلفت خزائن الفريق الكتالوني الكثير. يشار إلى أن عثمان ديمبيلي، يعاني من تذبذب مستواه مع "البلوغرانا". بالإضافة إلى معاناته من الإصابة في أكثر من مرة ومشاكل آخرى تتعلق ببعض تصرفاته، التي أصابت إدارة برشلونة بالغضب، حسب ما أورد أكثر من تقرير صحفي.
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الكاتب: صلاح شرارة