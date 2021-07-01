متحور دلتا يسجل أرقام إصابات مرتفعة في بريطانيا وروسيا

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت (الثالث من تموز/يوليو 2021) أنه تم إعطاء 3ر78 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ327 ألفا و284 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعا.

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وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 84ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و453 حالة حتى الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعا.

ومن البلدان التي تسجل أرقام إصابات مرتفعة تبرز روسيا، التي سجلت السبت 697 وفاة بفيروس كورونا خلال فترة 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية لليوم الخامس على التوالي بسبب تفشي متحورة دلتا. وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة 24 ألفا و439 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ رفع الإغلاق الثاني في منتصف كانون الثاني/يناير.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)