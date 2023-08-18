متحور جديد من كورونا.. مراقبة عالمية وتزايد الإصابات بألمانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة (18 آب/أغسطس 2023) أنهما تراقبان من كثب متحوّرًا جديدًا من كوفيد-19 رغم أن "التأثير المحتمل لطفراته المتعددة غير معروف بعد".



وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّر جديد "ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحه والذي يؤدي دورًا أساسيًا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة. وحتى الآن، اكتشف هذا المتحوّر الجديد في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّر عن كثب. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

وفي ألمانيا، ذكر معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا زاد في ألمانيا من جديد، ولكنه أشار إلى أن مستوى الإصابة لا يزال محدودًا نسبيًا. وأوضح المعهد أمس الخميس في تقريره الحالي عن حالات أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أن هذا التطور مستمر منذ شهر تقريبًا، ويشمل ذلك الفترة حتى 13 آب/أغسطس الجاري. وبحسب التقرير، تم تسجيل 2400 حالة تقريبًا بفيروس "كوفيد-19" على مستوى ألمانيا الأسبوع الماضي. يشار إلى أن هذا العدد يزيد بمقدار الضعف مقارنة بما تم رصده خلال شهر حتى 9 تموز/يوليو الماضي، حيث بلغ العدد آنذاك ألف حالة إصابة تقريبًا.

وأضاف المعهد أن هناك إشارات أخرى تدل على زيادة نشاط فيروس "كوفيد-19" في ألمانيا. ولكن لا يوجد ما يشير إلى حدوث تغيير في شدة المرض. وكتب خبراء المعهد في تقريرهم: "بشكل إجمالي لا تزال نسب الإصابة بكوفيد-19 محدودة للغاية". وبحسب التقرير، ترجع الزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمتحور "إي جي 5".



وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت الأسبوع الماضي السلالة (إي جي 5) من فيروس كورونا المنتشرة حاليًا في عدة دول على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام". وحتى 13 آب/أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونًا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)