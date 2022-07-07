متحور جديد من أوميكرون يثير القلق.. فهل هو أكثر خطورة؟

حالات إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا، يعرف باسم "BA.2.75"، سجلت مؤخرًا في ألمانيا واليابان وبريطانيا وكندا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا. وتم التعرف على المتحور الجديد لأول مرة في الهند، حيث انتشر حتى الآن في ولايتين ومنطقة واحدة على الأقل. ويصفه الباحثون بأنه "من الجيل الثاني" لأنه تطور من سلالة أوميكرون الفرعية "BA.2".
لكن انخفاض عدد الإصابات العالمية بالمتحور الجديد حتى الآن، يجعل من الصعب جمع معلومات مؤكدة عنه. يقول عالم الوراثة والأحياء الجزيئية في الأكاديمية النمساوية للعلوم، أولريش إيلينغ: "هناك قدر ضئيل من البيانات حول هذا المتحور حتى الآن"، ويضيف: "لكن له سمتان لفتتا انتباهنا".
طفرات أكثر تعني قدرة أكبر على التهرب من المناعة!
وبحسب إيلينغ، يحتوي المتحور الجديد على ثماني طفرات بروتينية إضافية، مقارنة بسلالة أوميكرون التي نشأ منها. وقد أثار موقع هذه الطفرات قلق العلماء من أن المتحور الجديد قد يكون قادرًا على التهرب من الاستجابة المناعية التي تتراكم في الجسم ضد "BA.2" بعد الإصابة به.
ويمعني آخر، يمكن للشخص الذي أصيب بسلالة "BA.2" لأوميكرون أن يصاب بكوفيد-19 مرة أخرى عبر المتحور الجديد "BA.2.75".
ورغم أن إيلينغ يؤكد أن الخبراء لا يعرفون حتى الآن أي شيء على وجه اليقين عن المتحور الجديد، إلا أنه يشير إلى أن انتشاره في ثلاث مناطق مختلفة في الهند على الأقل، وهو البلد الذي شهد سابقًا موجة إصابة بـ"BA.2"، يبدو مؤشرًا على قدرته على التهرب من المناعة.
من جهته قال عالم الفيروسات في قسم الأمراض المعدية في "إمبريال كوليدج" بلندن، توم بيكوك، إنه يعتقد أن الطفرات العديدة في متحور "BA.2.75" وانتشاره الجغرافي الواسع تجعله "يستحق المراقبة عن كثب".
زيادة عدد الإصابات غير المبلغ عنها
ورغم أنه لا توجد حاليًا سوى 70 حالة مؤكدة للإصابة بـ"BA.2.75" في العالم، وفقًا لإيلينغ، المسؤول عن تحديد التسلسل الفيروسي على مستوى النمسا، إلا أنه يشير إلى أن إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا قل بشكل كبير في العديد من الدول، وبالتالي انخفضت إمكانية تتبع التسلسل الفيروسي.
ويوضح إيلينغ: "العدد المقدر للحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها يرتفع الآن"، ويضيف: "لا يخضع الناس للاختبارات قبل ذهابهم في إجازة مثلًا لأنهم قلقون من أنهم لن يتمكنوا من الذهاب إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية".
في الهند، شكل المتحور الجديد نحو 23% من الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في أوائل تموز/يوليو الجاري من قبل "GISAID"، وهي مبادرة علمية عالمية مقرها ميونيخ توفر وصولاً مفتوحًا إلى البيانات الجينية لفيروسي كورونا والإنفلونزا. كما تم تسليط الضوء على الارتفاع السريع في الإصابات من قبل المتخصص في تصوير وتكامل البيانات، الأسترالي مايك هوني، على تويتر.
يقول الباحثون إنه ببساطة لا توجد معلومات كافية حتى الآن لوضع تنبؤات حول ما إذا كانت الإصابة بـ"BA.2.75" ستكون أكثر أو أقل حدة من الإصابة بالمتحورات السابقة لفيروس كورونا. ومع القليل من المعلومات التي لديهم، يمكن للعلماء فقط التكهن حول مسار المتحور الجديد. يقول إيلينغ: "يبدو أن شيئًا ما يتجه نحونا"، ويضيف: "لكن لا يوجد دليل أكيد حتى الآن".
كارلا بلايكر/م.ع.ح
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die Uhr tickt' (عقارب) الساعة تدق
نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم واجهوا خطر COVID-19 خلال العامين الماضيين، فقد استمر السعي المحموم لتطوير لقاح لمكافحة انتشار الفيروس. وبعبارة أخرى ، كانت "عقارب الساعة تدق". وفي اللغة الألمانية يستخدم التعبير نفسه: "Die Uhr tickt" للدلالة عن أننا في سباق مع الزمن. ولحسن الحظ، تم تطوير اللقاحات بسرعة فائقة. لكن المتحورات الفيروسية الجديدة لاتزال تشكل تحدياً مستمراً.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Ach, Du liebe Zeit!' يا إلهي!
حرفياً تعني: "أوه ، يا عزيزي الوقت!" لكن المعنى المقصود من هذا التعبير الألماني هو التعبير عن الدهشة أو التساؤل، مثل "يا إلهي".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen' الأوقات الخاصة تتطلب تدابير خاصة
لقد غير فيروس كورونا العالم. فهناك من فقد أحباءه أو عانى من الإصابة بمرض كوفيد -19 أو تزايدت مخاوفه من الإصابة به، فيما فقد الكثيرون وظائفهم. لقد غيرنا الروتين اليومي وأعدنا تعريف الحياة في ظل تهديد وجودي كهذا. هذا التعبير باللغة الألمانية يعني حرفياً: الأوقات الخاصة تتطلب إجراءات (تدابير) خاصة. وهو بشكل ما قريب من التعبير الإنجليزي "الحاجة أم الاختراع".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'?Wenn nicht jetzt, wann dann' إن لم يكن الآن، فمتى؟
مع توافر الكثير من الوقت للأشخاص من خلال العمل من العمل أثناء الوباء أو خلال أوقات الإغلاق العام، لجأ كثيرون إلى عمل أمور بأنفسهم لم يكونوا يفعلونها من قبل مثل الطبخ، فيما قام آخرون بتطوير مهارات أخرى كتعلم لغة جديدة أو حضور دورات تدريبية عبر الانترنت. هنا مثلا دورة لتعليم العزف على الغيتار. والعبارة الألمانية "Wenn nicht jetzt wann dann?" تعني أيضا أنه "ليس هناك وقت أفضل لعمل ذلك من الآن".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Der frühe Vogel fängt den Wurm' من سبق أكل النَّبَق
توجد مجموعة متنوعة من التعابير حول مزايا القيام بشيء ما على الفور، مثل هذا التعبير الألماني المذكور أعلاه ويعني حرفياً (الطائر الذي يخرج مبكراً يلتقط الدودة). وهناك عبارات أخرى مثل "Je früher ، desto besser" (كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل)، Was du heute kannst besorgen ، das verschiebe nicht auf Morgen" (ما يمكنك أن تحصل عليه اليوم، لا يجب أن تؤجله إلى الغد). خلاصة القول: لا تضيع الوقت ولا تسوّف!
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Kommt Zeit, kommt Rat' - الحل سيأتي مع (مرور) الوقت
وباء كوورنا دفع البعض إلى اليأس، لكن في الوقت نفسه فإن الطبيعة البشرية تميل إلى التشبث بالأمل في مستقبل أفضل. المقولة الألمانية "Kommt Zeit، kommt Rat" تعبر عن ضرورة التمسك بالإيمان بغدٍ أفضل، وهو يعني أصلا أن الحل سيظهر في النهاية أو أن الأمور ستتضح مع الوقت. وتبدو الحكمة الألمانية مطمئنة أكثر من نظيرتها الإنجليزية: "only time could tell" بمعنى الوقت وحده هو الذي سيخبرنا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist fünf vor zwölf' خمس دقائق قبل الثانية عشرة
هذا التعبير يعني حرفياً "خمس دقائق قبل الثانية عشرة" والمقصود به "لقد أَزِفَ الوقتُ" أو "عَجّل وإلا سيمر الوقت"، وبعبارة أخرى: يجب على المرء الإسراع. ويعود تاريخ هذه الجملة لقرون مضت، عندما كان يُطلب من الحرفيين الذين يعملون تحت برج الساعة الكبيرة أن يتدافعوا بعيدا للهروب من أصوات قرع الأجراس الضخمة التي تصم الآذان عندما تدق الساعة في الجزء العلوي من البرج عند تمام الثانية عشرة.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die innere Uhr' - الساعة الداخلية
عبارة "Die innere Uhr" تعني حرفيا "الساعة الداخلية" للفرد؛ أو بمعنى أدق "ساعتنا البيولوجية" التي تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ والتي تتأثر أيضًا بضوء الشمس. ويعتمد الجوع واليقظة العقلية والمزاج والتوتر ووظيفة القلب أيضًا على الإيقاع اليومي لكل واحد منا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist Kaffeezeit' - هذا وقت القهوة
في إنجلترا، تعتبر جملة "حان وقت الشاي" جزءا من المفردات اليومية. لكن في ألمانيا فإن الجملة المستخدمة هي "حان وقت القهوة" أو أن هذا هو وقت الاستراحة لتناول القهوة. وبشكل عام، يشير هذا التعبير إلى وقت يقع ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر، عندما يشعر كثير من الناس ببعض الخمول، فيحتاجون إلى شرب القهوة لاستعادة النشاط. إعداد: لويزا شيفر/ع.ح