متحور جديد لكورونا وألمانيا تعلق السفر لجنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الجمعة (26 نوفمبر/ تشرين ثاني) أن بلاده قررت تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة متحور كورونا، بسبب المتحور الجديد B529.1.1، مضيفا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة، موضحا أنه لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا. وأضاف شبان أن هذا سينطبق أيضا على دول مجاورة لجنوب أفريقيا إذا اقتضى الأمر.

وقالشبان: "نحن قلقون بشأن هذا المتغير المكتشف حديثا، لذلك نتصرف بشكل استباقي وعلى نحو مبكر. آخر ما ينقصنا الآن هو تسلل متغير جديد يسبب المزيد من المشكلات".

السلاسة الجديدة

وتتزايد المخاوف بشأن متغير جديد لفيروس كورونا تمّ رصده في جنوب إفريقيا، حيث أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة B1529.1 في البلاد، وقال إنه من المتوقع تسجيل حالات إصابة أخرى مع استمرار التحليل الجيني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة يوم الأربعاء الماضي كأحد "السلالات الخاضعة للمراقبة"، وقالت إن أقدم العينات الموثقة كانت من عدة دول في تشرين ثاني/نوفمبر.

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية، إنه تم اكتشاف السلالة في جنوب إفريقيا وليس هناك حاليا غير أقل من 100 تسلسل جينوم كامل للسلالة.

وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع لمعرفة المزيد وتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها "سلالة تثير الاهتمام" أم "سلالة مثيرة للقلق" وإعطائها اسما يونانيا مثل دلتا.

وأشارت كيركهوف إلى أن العدد الكبير من الطفرات التي أحدثتها السلالة يمكن أن تغير من سلوك الفيروس. لكن لم يتضح بعد ما الذي يمثله ذلك بالنسبة لفعالية اللقاحات والأدوية الحالية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يقترح وقف حركة السفر الجوي من جنوب القارة الإفريقية في ظل تزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في تلك المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يبحث وقف السفر

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان دير لاين قولها في تغريدة على موقع تويتر إن الكتلة "سوف تقترح، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل مكابح الطوارئ من أجل وقف السفر الجوي من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المخاوف من السلالة الجديدة المتحورة".

بينما حظرت بريطانيا أمس الخميس مؤقتا الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة قائلة إن السلالة هي أخطر طفرة مكتشفة حتى الآن.

من جانبها اعتبرت جنوب أفريقيا قرار بريطانيا حظر الرحلات الجوية القادمة من ست دول بجنوب القارة الأفريقية بسبب ظهور السلالة الجديدة "متسرعاً".

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في بيان "نقطة قلقنا الحالية تتمثل في الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بقطاعات السياحة والشركات في كلا البلدين".

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا، رويترز، أ ف ب)