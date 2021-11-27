متحور "أوميكرون" يصل إلى ألمانيا ويثير الذعر في أوروبا

أعلن وزير الصحة بولاية بافاريا الألمانية السبت (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) اكتشاف أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في ميونيخ. وكان مسؤولون في ولاية هيسن قد قالا في وقت سابق السبت إن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا قد وصلت إلى ألمانيا على الأرجح. وكتب كاي كلوسه، وزير الشؤون الاجتماعية في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا وتضم مطار فرانكفورت: "اكتشفنا عدة تحورات مطابقة للسلالة أوميكرون في الليلة الماضية لدى مسافر عائد من جنوب أفريقيا".
وأضاف كلوسه أن المصاب خضع للعزل، مشيراً إلى أن أي مسافر من جنوب أفريقيا في الأسابيع القليلة الماضية يجب أن يقيد اختلاطه مع الناس ويخضع للفحص. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الوزارة قولها إن الراكب المصاب وصل إلى ألمانيا يوم الأحد وإنه أتم جرعتي التطعيم. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بأي مسؤول في الوزارة للتعليق.
أوميكرون تظهر في أوروبا ودول عدة توقف رحلاتها مع دول إفريقية
ويتزايد القلق في أوروبا إزاء المتحور الجديد، بعد اكتشاف إصابتين في بريطانيا وحالة في بلجيكا، فيما وُضع قرابة 60 راكباً تحت المراقبة عقب وصولهم إلى أمستردام من جنوب أفريقيا، التي أعلنت دول عدة تعليق الرحلات إليها.
وأكدت بريطانيا السبت تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الأفريقية، فيما وسعت قيود السفر المرتبطة بالمنطقة. وجاء في بيان للحكومة "بعد تحديد التسلسل الجيني خلال الليل، أكّدت هيئة أمن الصحة التابعة للمملكة المتحدة بأنه تم تأكيد إصابتين بكوفيد-19 بتحوّرات متوافقة مع بي.1.1.529 (أوميكرون) في المملكة المتحدة".
"أوميكرون" ربما يكون قادراً على مقاومة اللقاحات
من جانبه، قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، السبت إن السلالة الجديدة قد تكون مقاومة للقاحات كورونا المستخدمة. وقال ويتي في مؤتمر صحفي عقده رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: "هناك فرصة معقولة في وجود درجة ما من مقاومة اللقاحات بالنسبة لهذه السلالة".
هذا ما يعرفه العلماء عن المتحورة الجديدة أوميكرون
واكتشف باحثون من جنوب أفريقيا المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم "أوميكرون"، وقالوا إنه متعدد الطفرات وقد يكون شديد العدوى، ما سبب حالة من الهلع في العالم وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية. ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجمعة بـ"مصدر قلق". ويعمل العلماء على مدار الساعة لتحليل هذا المتحور والسعي لفهم سلوكه.
ولا يزال منشأ "أوميكرون" غير معروف، لكن باحثين من جنوب أفريقيا كانوا أول من أعلن عن رصده في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر. ففي هذا التاريخ سُجلت حالات في هونغ كونغ وبوتسوانا. وبعد يوم واحد، سجلت إسرائيل وبلجيكا حالات إصابات بها. وقال موسى موشابيلا، الأستاذ ومسؤول البحث والابتكار في جامعة كوازولو ناتال، لوكالة فرانس برس إن المتحور يضم "أكبر عدد من الطفرات التي شهدناها حتى الآن".
وأضاف: "سبق أن رصدنا البعض منها في المتحورين دلتا وبيتا، والبعض الآخر غير معروف بالنسبة لنا (...) ولا نعرف كيف ستتفاعل هذه المجموعة من الطفرات".
وارتفع عدد الحالات الإيجابية اليومية بكوفيد بشكل سريع هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا، من 3.6 في المائة الأربعاء إلى 6.5 في المائة الخميس، ثم 9.1 في المائة الجمعة، وفقًا للأرقام الرسمية. ويتابع البروفسور موشابيلا بالقول: "لقد أظهرت بعض الطفرات التي سجلت سابقاً أنها تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة وبسرعة. لهذا السبب نتوقع أن ينتشر المتحور الجديدة بسرعة".
وبالاستناد إلى حالات إصابة متجددة "أكثر مما كانت عليه خلال الموجات السابقة"، من المحتمل أن يفلت متحور "أوميكرون" من جهاز المناعة، وفقاً لموشابيلا، الذي بنى ملاحظاته على البيانات التمهيدية، ما قد يقلل من فعالية اللقاحات إلى حد لم يتم تحديده بعد.
ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.