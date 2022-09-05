متحف كاتدرائية ألمانية يستضيف معرضا عن "الإسلام في أوروبا"

يستضيف متحف كاتدرائية مدينة هيلدسهايم الألمانية معرضا فنيا يهدف إلى إبراز القواسم المشتركة بين الثقافات بدلا من التحيزات والتشكك إزاء الإسلام والمسلمين.
ويُظهر المعرض الكبير الخاص الترابط بين ثقافات العصور الوسطى من إيران والعراق إلى شمال أفريقيا وإسبانيا وصولا إلى وسط أوروبا. ويقام المعرض تحت عنوان "الإسلام في أوروبا من عام 1000 حتى عام 1250". وقال أمين المتحف فيليكس برينتس إن المعرض "رائع بشكل لا يصدق".
وبحسب بيانات برينتس، حصل المتحف على 74 قطعة أثرية نادرة على سبيل الإعارة من فلورنسا ولندن وباريس والبندقية وفيينا، وقال: "حصلنا على كل القطع التي أردناها"، معربا عن أمنيته أن يعيد زوار المعرض التفكير "في الحاضر المشترك على خلفية التاريخ المشترك".
ويسلط المعرض الذي تبدأ فعالياته اعتبارا من غد الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول) حتى 12 شباط/ فبراير 2023 الضوء على التشابك بين الثقافات في العصور الوسطى.
وتضم المعروضات أواني مصنوعة من الكريستال الصخري الثمين، وأقمشة حريرية، ومنحوتات عاجية، وترجمات لمراجع علمية جاءت إلى أوروبا في العصور الوسطى من مناطق إسلامية، وتتضمن بعضها صورا مسيحية وكتابات عربية.
وتشمل المعروضات أيضا أحجارا كريمة وقطع شطرنج، والتي أصبحت جزءا من الكنوز الفنية الأوروبية. ويضم المعرض إجمالا 93 قطعة أثرية على مساحة تبلغ حوالي 770 مترا مربعا.
ر.م (د ب أ)
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رحلة في عالم الأديان
نور مفعم بالإيمان
تتميز الحياة الدينية وطقوسها بألوانها الزاهية وبريقها، وهوتماما مايعكسه معرض الصور في بوخوم."تعدد الأديان في منطقة الرور" اسم سلسلة الصور التي تحمل توقيع المصورة بريجيت كريمر والتي يمكن مشاهدتها حتى الـ30 من شهر حزيران/يونيو 2013 . في هذه الصورة نرى قداساً مقاماً في إحدى الكنائس الأرثوذكسية السورية في مدينة هيرنه.
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رحلة في عالم الأديان
حاخامات في كنيس دورتموند
في عام 1900 تقريباً، تم بناء معابد يهودية كبيرة في العديد من المدن الواقعة في منطقة الرور. وقعت هذه المعابد ضحية لهمجية النازية، وانتهت حياة اليهود في منطقة الرور عام 1945 بعد تعرضهم للاضطهاد والإبادة. إلا أن عدد أتباع الديانة اليهودية عاد إلى ماكان عليه قبل الحرب مرة آخرى، بعد هجرة اليهود القادمين من شرق أوروبا في العقود الأخيرة.
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رحلة في عالم الأديان
تزامن وتوافق أثناء الصلاة
تضاعف عدد المسلمين كثيرا، ففي منطقتي الراين والرور يصل عددهم إلى حوالي 1.5 مليون مسلم، يعيش أغلبهم في منطقة الرور وفقا لحكومة ولاية شمال الراين وفيستفاليا. وعندما وصل أوائل المسلمين إلى ألمانيا قبل خمسين عاما، كانت غرف صلاتهم مخفية في الساحات الخلفية أو المساكن. مؤخرا تم بناء بعض المساجد الكبيرة في عدة أماكن.
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رحلة في عالم الأديان
إمام المسجد في غاية التركيز
ربما يستعد إمام "المسجد الأقصى" في غيلزنكيرشن لإلقاء خطبة الجمعة. وللمساجد وظائف اجتماعية مهمة إلى جانب دورها الأساسي على الصعيد الروحي، إذ تعد المساجد أماكن للقاء الأقران أو للحوار بين الأديان.
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رحلة في عالم الأديان
مسيرة ماقبل عيد الصعود في مدينة إيسن
مسيرات ماقبل عيد الصعود هي إحدى تقاليد الكنيسة الكاثوليكة الذي يعود لأكثر من 1500 عام ، إذ يتم خلالها إقامة صلوات خاصة من أجل نمو المحاصيل الزراعية وازدهارها وذلك مابين موسمي البذر والحصاد. مؤخرا تم توسيع دائرة الصلوات لتشمل صلوات من أجل سلامة البشرية والعمل للجميع والسلام وتوفر الخبز للعالم بأكمله وتقديس حياة الإنسان أيضا.
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رحلة في عالم الأديان
معتقدات جديدة تأتي من الشرق
تضم العروض الدينية في منطقة الرور حاليا حوالي 150 طائفة وجماعة دينية مختلفة، وللعولمة دور أساسي في هذا التنوع الديني، فالتواصل بين مختلف أنحاء العالم وانتقال الكثير من الأجانب في المنطقة أدى إلى إثراء المنطقة عبر هذا التنوع الديني. ومن بين الأمثلة للمعتقدات الوافدة على المنطقة معبد "سيري فارازيتي فينافاغر" الهندوسي في هاتينغن.
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رحلة في عالم الأديان
"عيد المعبد" الهندوسي
عام 2002 تم بناء المعبد الهندوسي "سري كامادشي أمبال" من قبل أتباع الديانة الهندوسية في مدينة "هام" شمال الراين ويستفاليا. ويعد هذا المعبد أكبر معبد درافيدي في أوروبا. ويجتذب عيد المعبد الهندوسي سنويا آلاف الحجاج من مختلف أنحاء أوروبا، كهذا الموكب الهندوسي المتجه نحو معبد "سيري كامادشي أمبال". وفي ألمانيا يوجد أكثر من 40 معبداهندوسيا، إذ يصل عدد أتباع الديانة الهندوسية إلى حوالي 100 ألف شخص.
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رحلة في عالم الأديان
السيخ في "بوابة غورو"
تعد حركة "سينغ سابها" السيخية حديثة نسبيا، إذ نشأت هذه الحركة الإصلاحية في ولاية بنجاب الهندية عام 1873. ويطلق أتباع الديانة السيخية اسم "غورداوارا" على أماكن إقامة الصلاة وتعلم الديانة وتحمل الغورداوارا أسماء مختلفة كـ"بوابة غورو" أي "بوابة المعلم"، وكغيرها تعتبر هذه الغورداوارا الموجودة في مدينة "مورس" مركز لقاء اجتماعي.
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رحلة في عالم الأديان
أنغام بوذية
يعيش في ألمانيا 130 ألف آسيويا إضافة إلى 120 ألف من الألمان والأوروبيين الذين يتبعون الديانة البوذية بتعاليم مختلفة. يقرع هذا الراهب البوذي أجراس معبد "أيكو" في مدينة دسلدورف، أما حروف كلمة "ايكو" فتعني "بريقا ناعما" أو "نور الهداية".
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رحلة في عالم الأديان
حس متميز وبحث عن اللحظة المناسبة
من خلال صورها، تكشف الفنانة بريجيب كريمر تنوع عالم العقيدة الدينية في منطقة الرور. ولاتقتصر بريجيت في عملها على تزويد بعض المقالات الصحفية بصور في مجلات كـ "دير شبيغل" و "شتيرن" وغيرها فحسب، بل تضم قائمة أعمالها سلاسل مختلفة للمتحف الصناعي الخاص برابطة ويستفاليشه ليبه الألمانية.
الكاتب: كلاوس كريمر/دالين صلاحية