متحف الشمع في برلين يستبق نتائج الانتخابات ويزيل تمثال ترامب

تخلص فرع برلين لمتحف الشمع المعروف باسم متحف "مدام توسو" الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، في خطوة بدا أنها تقصد التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكيةالتي تجرى الثلاثاء المقبل.

وفيما بدا أيضا أنها إهانة أخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك أوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أقرب حلفائه.

وقالت مديرة التسويق في المتحف "ما حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة... نحن هنا في مدام توسو في برلين أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري".

وعلى صفحته بموقع "انستغرام" نشر المتحف صورة لتمثال ترامب في حاوية بجانب أكياس النفايات وكتب بجوارها: "الانتخابات الأمريكية على الأبواب ونحن نخلي مكانا للرئيس القادم".

ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأمريكيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وبالتالي فمن المرجح أن يعيد المتحف تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.

إ.ع/ ص.ش (رويترز)