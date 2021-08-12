متحدياً العملاق البافاري.. رويس: سننتزع لقب الدوري هذا الموسم

أعلن نجم أسود ويستفاليا الألماني ماركو رويس الحرب على نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم واستهدافه انتزاع بطولة الدوري الألماني هذا الموسم لفريقه بوروسيا دورتموند.

وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال قائد دورتموند (32 عاماً) الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021): "هدفي هو تحقيق الشيء الكبير مع دورتموند، وما دمت أرتدي قميص دورتموند وما دمت قائداً لهذا الفريق، فإنني سأفعل كل شيء من أجل إحضار الدرع إلى دورتموند".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة متأخراً عن حامل اللقب بايرن ميونخ بأربع نقاط وذلك بعد 11 جولة خاضها في البوندسليغا حتى الآن.

وطالب رويس بأن يستغل الفريق المراحل التي يضعف فيها بايرن ميونخ واعترف بأن فريقه لم يبذل كل شيء في الكرة في هذا الموسم إلا نادراً لكنه استطاع أيضاً أن يجتاز مباريات صعبة كانت على وشك أن تعرقل مسيرة دورتموند.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ فاز بدرع البوندسليغا في آخر تسعة مواسم متتالية، وأعرب رويس عن اعتقاده بأن هذا يعبر عن استقرار خالص وأداء فني ممتاز للفريق البافاري وأردف:" علينا أن نتواجد حيث يضعفون، لكنهم نادراً جداً ما يضعفون".

وكانت مسيرة انتصارات بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قد توقفت عند أربع مباريات متتالية بعد خسارته 2-1 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في السادس من نوفمبر/ كانون الثاني 2021.

ع.غ/ ح.ز