 متحدياً العملاق البافاري.. رويس: سننتزع لقب الدوري هذا الموسم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

متحدياً العملاق البافاري.. رويس: سننتزع لقب الدوري هذا الموسم

قال قائد نادي بروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس أنإن فريقه قادر على انتزاع لقب الدوري هذا الموسم من العملاق البافاري، معترفاً أن مسيرة فريقه شابها بعض التعثر.

ماركو رويس في مباراة فريقه دورتموند مع بايرن ميونخ في 17 أغسطس/ آب 2021

رويس: سأفعل كل شيء من أجل إحضار الدرع إلى دورتموند

أعلن نجم أسود ويستفاليا الألماني  ماركو رويس  الحرب على نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم واستهدافه انتزاع بطولة الدوري الألماني هذا الموسم لفريقه بوروسيا دورتموند.

مختارات

وفي تصريحات لمحطة "شبورت 1"، قال  قائد دورتموند  (32 عاماً) الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021): "هدفي هو تحقيق الشيء الكبير مع دورتموند، وما دمت أرتدي قميص دورتموند وما دمت قائداً لهذا الفريق، فإنني سأفعل كل شيء من أجل إحضار الدرع إلى دورتموند".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة متأخراً عن حامل اللقب بايرن ميونخ بأربع نقاط وذلك بعد 11 جولة خاضها في البوندسليغا حتى الآن.

وطالب رويس بأن يستغل الفريق المراحل التي يضعف فيها  بايرن ميونخ  واعترف بأن فريقه لم يبذل كل شيء في الكرة في هذا الموسم إلا نادراً لكنه استطاع أيضاً أن يجتاز مباريات صعبة كانت على وشك أن تعرقل مسيرة دورتموند.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ فاز بدرع البوندسليغا في آخر تسعة مواسم متتالية، وأعرب رويس عن اعتقاده بأن هذا يعبر عن استقرار خالص وأداء فني ممتاز للفريق البافاري وأردف:" علينا أن نتواجد حيث يضعفون، لكنهم نادراً جداً ما يضعفون".

وكانت مسيرة انتصارات بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قد توقفت عند أربع مباريات متتالية بعد خسارته 2-1 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في السادس من نوفمبر/ كانون الثاني 2021.

ع.غ/ ح.ز

  • Deutschland Berlin | DFB Pokal Finale | Jadon Sancho

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد

    بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.

  • Deutschland München | Bundesliga | David Alaba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

    مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.

  • BG Bundesliga Transfers | Dayot Upamecano

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

    الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.

  • Fussball 1. Bundesliga Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    توماس ديلاني  إلى فريق إشبيلية

    لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية. 

  • Fußball Bundesliga | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | Matheus Cunha

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد

    من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - 1899 Hoffenheim Ishak Belfodil

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا  برلين

    من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.

  • Fußball | FC Barcelona | Ilaix Moriba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيلاش موريبا إلى لايبزيغ

    تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld v RB Leipzig

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ

    اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.

  • Fußball | Luca Waldschmidt

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ

    يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم. 

  • Fußball Bundesliga | Maximilian Eggestein

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ

    بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

BERLIN, GERMANY - MAY 13: Erling Haaland of Borussia Dortmund celebrates his team's second goal during the DFB Cup final match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Olympic Stadium on May 13, 2021 in Berlin, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by C - Pool/Getty Images)

 10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا 12.08.2021

يمتلك الدوري الألماني "بوندسليغا" عددا من أفضل اللاعبين الصغار الموهوبين في عالم المستديرة. في هذه الجولة المصورة تسلط DW الضوء على 10 لاعبين يستحقون المشاهدة والمتابعة في الموسم الجديد.