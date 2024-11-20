متحدثا عن "تقدم إضافي"ـ هوكستين يسافر من لبنان إلى إسرائيل

أعلن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين في كلمة مقتضبة أنه سيسافر إلى إسرائيل من بيروت خلال ساعات بهدف استكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين اسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى تحقيق "تقدّم إضافي".

قال المبعوث الأميركي إلى لبنانآموس هوكستين خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري المكلف من حزب الله للتفاوض من أجل وقف إطلاق النار، للمرة الثانية خلال يومين "حققنا تقدما إضافيا (...) سأسافر من هنا خلال بضع ساعات إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا" في إشارة إلى وقف إطلاق النار. ووصل هوكستين إلى بيروت الثلاثاء وسط جهود حثيثة على أكثر من مستوى للتوصل إلى وقف لإطلاق نار بين حزب الله واسرائيل.

وتأتي زيارة هوكستين الى بيروت بعدما باشرت إسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر تكثيف ضرباتها في لبنان من خلال حملة جوية واسعة تستهدف بشكل خاص معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها، وإعلانها منذ نهاية الشهر ذاته بدء عمليات توغل بري في جنوب لبنان.

واجتمع الثلاثاء أيضا مع بري لنحو ساعتين، أعلن بعدها "إنها لحظة اتخاذ القرار.. أنا هنا في بيروت لتسهيل اتخاذ القرار لكن في نهاية المطاف، فإن القرار بالتوصل الى حل للنزاع يعود الى الأطراف" المعنية. وأضاف "لقد أصبح الأمر الآن في متناول اليد". ووصف هوكستين محادثاته مع بري بأنها "بناءة للغاية"، موضحا "واصلنا تقليص الفجوات من خلال المناقشات على مدى الأسابيع القليلة الماضية".

دراسة بعض التعديلات على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار

وإثر لقائه بري الثلاثاء زار هوكستين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتقى كذلك برئيس حزب القوات اللبنانية الخصم السياسي لحزب الله سمير جعجع. وقال مصدر دبلوماسي فضّل عدم الكشف عن هويته إن هوكستين درس مع المسؤولين اللبنانيين بعض التعديلات على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار.

وأتى ذلك غداة تأكيد مصدر رسمي مطلع على الاتصالات الإثنين لوكالة فرانس برس أن لبنان يتعامل "بإيجابية كبيرة" إزاء مقترح أميركي لوقف إطلاق النار يتألف من 13 نقطة، ويعمل على صياغة "ملاحظات نهائية" قبل نقل الرد إلى الجانب الأميركي.

وينصّ القرار الدولي 1701 على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية. ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 3540 شخصا على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، ونزح نحو 900 ألف شخص داخل البلاد.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أكثر من 100 هدف في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب أكثر من 100 هدف في لبنان الثلاثاء. وقال الجيش في بيان الأربعاء "خلال اليوم الماضي، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف إرهابي في لبنان بما في ذلك منصات إطلاق ومنشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة ومقرات عسكرية".

وأكد الجيش أن قواته تواصل تنفيذ "غارات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان لإزالة التهديدات للمدنيين الإسرائيليين". وكان حزب الله قد شكل في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي جبهة إسناد لحركة حماس غداة هجومها على إسرائيل والحرب المدمرة التي تلته في قطاع غزة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ ح.ز/ م.إ (أ ف ب)