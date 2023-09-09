متابعة عروضها السيئة.. خسارة مذلة لألمانيا أمام اليابان

واصل المنتخب الألماني عروضه المخيبة للآمال، وخسر على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بنتيجة ثقيلة 1/ 4، السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، في مباراة ودية دولية استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.

وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في ست مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليتسبب ذلك في الكثير من الشكوك حول مصير المدير الفني للمنتخب هانزي فليك، والذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب الياباني قد تغلب على ألمانيا 2/ 1 في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19. وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

فريق الماكينات تعرض لخسارة مذلة أمام ضيفه الياباني، ليتسبب في الكثير من الشكوك حول مصير مدربه هانزي فليك.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها هانزي فليك الذي تم تعيينه خلفاً ليواخيم لوف صيف 2021، مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء منالدور الأول لمونديال قطر 2022.

ويواجه فريق "الماكينات" فرنسا وصيفة المونديال الأخيرة، الثلاثاء المقبل في دورتموند.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)