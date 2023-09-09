 متابعة عروضها السيئة.. خسارة مذلة لألمانيا أمام اليابان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

متابعة عروضها السيئة.. خسارة مذلة لألمانيا أمام اليابان

تابعت ألمانيا نتائجها المخيبة في مبارياتها الإعدادية لاستضافتها نهائيات كأس أوروبا بعد تسعة أشهر. فريق الماكينات تعرض لخسارة مذلة أمام ضيفه الياباني، ليتسبب في الكثير من الشكوك حول مصير مدربه هانزي فليك.

تلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في ست مباريات خاضها في عام 2023.

تلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في ست مباريات خاضها في عام 2023.

واصل المنتخب الألماني عروضه المخيبة للآمال، وخسر على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه الياباني بنتيجة ثقيلة 1/ 4، السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، في مباراة ودية دولية استعدادا لخوض منافسات كأس أمم أوروبا صيف العام المقبل في ألمانيا.

مختارات

وتلقى المنتخب الألماني الخسارة الرابعة في ست مباريات خاضها في عام 2023، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة، ليتسبب ذلك في الكثير من الشكوك حول مصير المدير الفني للمنتخب هانزي  فليك، والذي خرج مع الفريق من الدور الأول في بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي.

وكان المنتخب الياباني قد تغلب على ألمانيا 2/ 1 في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث كانت تلك المباراة واحدة من أسباب الخروج المبكر.

وتقدم المنتخب الياباني في الدقيقة 11 عن طريق جونيا إيتو، قبل أن يدرك ليروي ساني التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 19. وفي الدقيقة 22 سجل أوياسي أويدا الهدف الثاني للمنتخب الياباني.

 

مدرب المنتخب الألماني هانزي فليك.

فريق الماكينات تعرض لخسارة مذلة أمام ضيفه الياباني، ليتسبب في الكثير من الشكوك حول مصير مدربه هانزي فليك.

وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم اليابان، واصل "الساموراي" تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق تاكوما أسانو، وبعده بدقيقتين سجل أوتاناكا الهدف الرابع.

وهي الخسارة الرابعة لألمانيا في مبارياتها الخمس الأخيرة، وبات مدربها هانزي فليك الذي تم تعيينه خلفاً ليواخيم لوف صيف 2021، مهدداً أكثر من أي وقت مضى بالإقالة، بعد هذه السلسلة السلبية والإقصاء منالدور الأول لمونديال قطر 2022.

ويواجه فريق "الماكينات" فرنسا وصيفة المونديال الأخيرة، الثلاثاء المقبل في دورتموند.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)

     

  • Dominik Szoboszlai von RB Leipzig hebt vor einem Eckstoß einen Arm in die Höhe

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

  • Naby Keita im Trikot von RB Leipzig

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

  • Kevin de Bruyne im Trikot des VfL Wolfsburg

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

  • Jubelsprung Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

  • Jadon Sancho jubelt mit geballter Faust im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

  • Torjubel Josko Gvardiol nach seinem Tor für RB Leipzig gegen Manchester CIty

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


مواضيع ذات صلة

Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah celebrates after scoring their fifth goal, his third during the English Premier League football match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 24, 2021. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

منافسة شرسة.. صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021 22.11.2021

ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً يتنافس النجم المصري محمد صلاح مع عمالقة الكرة العالمية على جائزة الأفضل للفيفا. بينما خلت جائزة أفضل مدرب من يورغن كلوب، وأدرجت أسماء أربع لاعبات من برشلونة في القائمة المختصرة لأفضل لاعبة.

Real Madrid's French forward Karim Benzema gestures during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Real Madrid and Chelsea at the Alfredo di Stefano stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on April 27, 2021. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

قضية "الشريط الجنسي" - الادعاء يطالب بالسجن والغرامة لكريم بنزيمة 21.10.2021

تسببت "قضية الشريط الجنسي" في 2015 في استبعاد بنزيمة وفالبوينا من تشكيلة منتخب فرنسا. ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو وطالب الادعاء بحبس بنزيمة الذي ينفي ارتكاب أخطاء.