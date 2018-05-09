مبيد أعشاب "راوند آب" يتعرض لنكسة جديدة

اعتبرت هيئة محلفين في محكمة أمريكية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أن مبيد الأعشاب "راوند آب" تسبب في إصابة أحد المشتكين بالسرطان. ورأت هيئة المحلفين بالإجماع أن مبيد "راوند آب"، الذي يحتوي على مادة الغلوفوزات الكيماوية، كان "عاملاً جوهرياً" في إصابة إدوين هارديمان (70 عاماً) بالسرطان.

وتواصل نفس هيئة المحلفين الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) أطوار المحاكمة في مرحلتها الثانية، إذ سيتم التطرق إلى مسؤولية الشركة المنتجة للمبيد وحقوق المطالبة بالتعويض.

وشهدت أسهم شركة "باير"، التي اشترت شركة "مونسانتو" صانعة المبيد الحشري، تراجعاً حاداً في بورصة فرانكفورت الأربعاء، فقد خسرت أسهم الشركة أكثر من 10 في المائة من قيمتها، ما أدى بدوره إلى تراجع مؤشر "داكس" الرئيسي للشركات الكبرى.

ارتياح وخيبة

وعبرت محامية إدوين هارديمان عن رضاها بقرار هيئة المحلفين، وقالت في هذا الصدد: "نحن راضون للغاية". أما شركة "باير" الألمانية العملاقة لصناعة الأدوية والكيماويات، والتي استحوذت السنة الماضية على "مونسانتو" ضمن صفقة بلغت قيمتها 63 مليار دولار، فقد عبرت عن خيبة أملها من قرار هيئة المحلفين.

وقالت الشركة في بيان لها: "لا زالت الشركة على قناعة تامة بأن الأدلة العلمية المتاحة تؤكد أن المبيدات القائمة على الغلوفوزات لا تسبب السرطان"، وأضافت: "نحن على ثقة بأن المرحلة الثانية من المحاكمة ستظهر أن سلوك مونسانتو كان مناسباً وأن الشركة لا يجب أن تكون مسؤولة عن إصابة السيد هارديمان بالسرطان". يشار إلى أن الشركة تواجه مئات الدعاوي القضائية في أمريكا بعدما أعطى القضاء الأمريكي في وقت سابق الضوء الأخضر لقبول الدعاوي.

"هزيمة" آخرى

وتعد هذه الهزيمة القانونية الثانية لشركة "مونسانتو" خلال عام واحد، ففي أغسطس/ آب الماضي، أقرت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو دفع "مونسانتو" تعويضاً لديوين جونسون، الذي يعاني، مثله مثل هارديمان، من سرطان الغدد اللمفاوية. واستخدم كلاهما مبيد "راوند آب" لسنوات طويلة.

وبأمر من هيئة المحلفين، حصل ديوين جونسون على تعويض مالي بقيمة 289 مليون دولار (255 مليون يورو). بيد أن قاضية وجدت التعويض مبالغاً فيه، ليتم تخفيضه إلى 78.5 مليون دولار.

يثير المبيد الجدل بشأن مخاطره الصحية، صورة أرشيفية.

مخاطر صحية مثيرة للجدل

وتبيع شركة "مونسانتو" مبيد الأعشاب "راوند آب" منذ أكثر من 40 سنة وفي أنحاء متفرقة حول العالم، حيث ترى الشركة أن منتجها آمن عند استخدامه بشكل صحيح. فيما يرى المدعي في القضية المرفوعة حالياً أن الشركة حجبت المخاطر الصحية لمبيدات الأعشاب.

أما في البحث العلمي، فإن تسبب مادة الغلوفوزات الموجودة في المبيد في الإصابة بالسرطان ما زالت مسألة مثيرة للجدل. وتوصلت وكالة حماية البيئة الأمريكية وهيئات الإشراف والرقابة في الاتحاد الأوروبي إلى أن المادة لا تشكل خطراً للإصابة بالسرطان.

في المقابل، أوردت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قبل ثلاث سنوات أن الغلوفوزات ربما تكون مادة مسرطنة لدى البشر.

ر.م/ ي.أ (DW)