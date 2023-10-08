مبيدات حشرية تلوث أنهارا صغيرة في ألمانيا!

تظهر دراسات جديدة أجريت في ألمانيا مدى تأثير المبيدات الحشرية على الأنهار الصغيرة. وقد وجد علماء من معهد الأبحاث البيئية "UfZ" في مدينة لايبزيغ الألمانية، وغيره من المؤسسات البحثية أن الأماكن التي تستخدم فيها كميات كبيرة من الأسمدة في الأراضي الزراعية، تعاني الأنهار الصغيرة فيها من تلوث شديد بالمبيدات الحشرية.

وقد تم أخذ عينات من أكثر من 100 نهر صغير في جميع أنحاء ألمانيا، وكانت النتائج صادمة حيث أظهرت أن 81 في المائة من هذه الأنهار في المناطق الريفية تجاوزت نسبة التركيز فيها المسموح بها لمكونات المبيدات. وفي حوالي 18 في المائة من هذه الأنهار، تم الكشف عن تجاوز هذه القيم العليا لأكثر من عشرة مبيدات مختلفة. بحسب ما نشره موقع (بيلد) الألماني.

وقد تم التعرف على نحو 75 مكونا نشطا من المبيدات الحشرية التي تستخدم بشكل متكرر، حيث كان من بين هذه المكونات المبيد المعروف بـ "Thiacloprid"، والذي يعتبر مسؤولا عن موت النحل، حيث تم الكشف عن تجاوز الحد الأقصى المسموح به في بعض الأحيان بما يصل إلى مائة مرة!

المستقبل الآن - خطر المبيدات الحشرية على الإنسان

وقد أكد البروفيسور ماتياس ليس، عالم في مجال السموم البيئية بمعهد الأبحاث البيئية بلايبزيغ، أن هناك تلوثا أكبر في الأنهار الصغيرة مما كان متوقعا. ويعتبر هذا التلوث خطيرا بشكل خاص على الحشرات الحساسة مثل اليعسوب. بحسب ما نشره موقع (زاكسن. دي) الألماني.

من جهة أخرى، يسعى وزير البيئة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، فلفرام غونثر، إلى دعم الزراعة المستدامة وتقليل استخدام المبيدات، مشددا على أهمية التحول نحو الزراعة البيئية والتوعية بخطورة المبيدات وأثرها على البيئة والحياة البرية.

ر.ض