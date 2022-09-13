 مبيدات الحشرات - كيف تدمّر شركات الكيماويات العملاقة نظامنا البيئي | تقارير جديدة | DW | 13.09.2022

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تقارير جديدة

مبيدات الحشرات - كيف تدمّر شركات الكيماويات العملاقة نظامنا البيئي

تستخدم الزراعة الصناعية بشكل متزايد مبيدات حشرية تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة. مبيدات النيونيكوتينويد هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تقضي على الآفات الزراعية وحسب، بل تضر بصحة الناس أيضا.

DW Dokumentationen | Insektenkiller

DW Dokumentationen | Insektenkiller

قبل ثلاثين عاما كان على سائق السيارة التوقّف في فصل الصيف كل ساعتين تقريبا لإزالة الحشرات من الزجاج الأمامي. أما اليوم فيمكنه التنقل عبر أوروبا بأسرها دون أن يضطر حتى لاستخدام مسّاحتي الزجاج لإزالة الحشرات، وذلك بسبب تراجع الكتلة الحيوية للحشرات بنسبة 75% منذ تسعينيات القرن الماضي.
 

DW Dokumentationen | Insektenkiller

 
ويعود ذلك إلى الاستخدام المفرط لمبيدات النيونيكوتينويد الحشرية أو ما يعرف بـ"المبيدات الحشرية المجموعية"، والتي تنتشر في جميع الخلايا النباتية. شكلها يبدو مثل حلوى ملونة ولا توحي بأنها ضارة مطلقا، لكن لها تأثير شديد السميّة. ولأن دراسات عديدة تحذر من العواقب الكارثية لهذه السموم العصبية، تبذل الشركات متعددة الجنسيات كل ما في وسعها للتستر على العلاقة السببية بين منتجاتها وبين موت الحشرات. 

DW Dokumentationen | Insektenkiller


فهي تموّل دراسات مشبوهة، وتمارس ضغوطا على العلماء والمؤسسات البحثية، وتنشط بشكل مكثف لكسب تأييد السلطات التنظيمية، وتحاول بكل الوسائل الحيلولة دون تقييد استخدام هذه المنتجات أو منعها. في الوقت نفسه يستمر موت الحشرات بوتيرة سريعة لم يسبق لها مثيل.
 

DW Dokumentationen | Insektenkiller


 ونظرا لأن الحشرات تلعب دورا مركزيا كملقحة للنباتات وكجزء من السلسلة الغذائية، فإن القضاء عليها بشكل كلي سيؤثر على جميع النظم البيئية. فالأسماك والطيور ستجد صعوبة في العثور على ما يكفي من الغذاء، ما سيؤدي إلى تناقص أعدادها أيضا. كما أثبتت دراسات حديثة أن المبيدات الكيماوية تضر بصحة البشر أيضا.


 

مواعيد البث

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الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 06:30 UTC
الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 00:30 UTC
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