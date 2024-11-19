مبعوث أمريكي في بيروت لبحث مساعي وقف إطلاق النار

اكتسبت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني زخما خلال الساعات القليلة الماضية. يتزامن ذلك مع سقوط خمسة قتلى بغارة إسرائيلية على بيروت وقتيلة بصاروخ شمالي إسرائيل.

تبددت حالة من عدم اليقين خيمت على زيارة مقررة للمبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت والذي وصل بالفعل اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الأول 2024). ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مساء الإثنين استغرابه لما أشيع عن إلغاء تلك الزيارة، مشيرة إلى أنه أكد في اتصال هاتفي معها أن الزيارة في موعدها وأن هوكستين سيتسلم الرد اللبناني على المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار.

وتترافق زيارة هوكستين الأحدث للمنطقة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه للعديد من المناطق اللبنانية وقضائه على المزيد من قيادات حزب الله، لزيادة الضغط عليه بغية القبول بصيغة مسودة الاتفاق التي سلمتها السفيرة الأمريكية لدى بيروت ليزا جونسون إلى بري أواخر الأسبوع الماضي، والذي نقلها بدوره إلى حزب الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن مسؤول لبناني، لم تسمه، أن حزب الله قدم رده للسلطات اللبنانية مساء الأحد، واصفا ذلك الرد بـ"الإيجابي" إلى حد كبير، وإن تضمن بعض التحفظات. ولم تتطرق المصادر التي تحدثت عن تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى مصير العقبة الكبرى المتمثلة في طلب إسرائيل حرية العمل والتدخل عسكريا ضد حزب الله في لبنان حال تم خرق الاتفاق.

على الجانب الآخر، شكك مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات في احتمال التوصل إلى اتفاق وشيك، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، قد يعرض رفض حزب الله قبول طلب إسرائيل بحرية التدخل العسكري العملية التفاوضية برمتها للخطر، بحسب سي إن إن.

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ بغارة إسرائيلية استهدفت مساء الإثنين (18/11/2024) شقة بمنطقة مكتظّة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت صورة من: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

5 قتلى بغارة إسرائيلية على بيروت وقتيلة بصاروخ شمالي إسرائيل

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ بغارة إسرائيلية استهدفت مساء الإثنين شقة بمنطقة مكتظّة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قُتلت امرأة جراء سقوط صاروخ على مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل، في حلقة جديدة من مسلسل الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين رصد نحو مئة مقذوف تم إطلاقها من لبنان نحو شمال إسرائيل. وأعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أن امرأة قُتلت الإثنين بعد سقوط صاروخ في مدينة شفاعمرو شمالي إسرائيل.

وأشار متحدث باسم جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" إلى أنه تم إخلاء عشرة جرحى من المبنى الذي طالته الضربة. وفي وقت لاحق، قال جهاز الإسعاف إن خمسة أشخاص أصيبوا في رامات غان في ضاحية تل أبيب بينهم امرأة إصابتها خطرة، وذلك بعد أن اعترض الجيش صاروخاً أطلق من لبنان. وليل الإثنين، أعلن حزب الله أنه شنّ هجوما بمسيّرات انقضاضيّة على أهداف عسكرية في تل أبيب.

ع.ش/ ح.ز/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)