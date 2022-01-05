مبان شاهقة من الخشب للمستقبل

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في المدن، عادة ما يتم استخدام الخرسانة في البناء. ومع ذلك فإن صناعة الأسمنت تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من الحركة الجوية. فلماذا لا نبني بالخشب؟ سيكون ذلك محايدا مناخيا. المزيد من المنازل من هذا النوع يتم بناؤها في برلين.
توصل باحثون ألمان وبرازيليون إلى بديل جديد للإسمنت، يساهم في خفض انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى الثلثين مقارنة بالإسمنت البورتلاندي الشائع، كما أنه "متماسك تماماً". ممّ يتكون البديل الجديد؟
في عصر يشهد تحولات مناخية غير مسبوقة، أصبح من الضروري التفكير في مباني مستدامة واقتصادية ومتكيفة مع الظروف المناخية المتغيرة. باحثون من جامعة شتوتغارت طوروا أول مبنى من هذا النوع، وقدموا خطوة رائدة في هذا المجال.
فياضانت عنيفة في عزّ الصيف تسببت فيها "عاصفة بيرنت"، وتسببت بخسائر بشرية ومادية هائلة، إذ لم تشهدها ألمانيا منذ عقود .فما هي تفسيرات خبراء المناخ لهذه الظاهرة؟ في المقابل لماذا انهارت البنية التحية "القوية" بهذا الشكل؟
يسارع ممثلو الأحزاب الألمانية إلى التعبير عن تعازيهم لضحايا كارثة الفيضانات المدمرة ويهرعون لتفقد المناطق المنكوبة، لكنهم يتباطؤون في الاتحاد والاتفاق على السياسيات والخطط اللازمة حين يتعلق الأمر بحماية المناخ.
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