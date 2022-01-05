 مبان شاهقة من الخشب للمستقبل | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

مبان شاهقة من الخشب للمستقبل

في المدن، عادة ما يتم استخدام الخرسانة في البناء. ومع ذلك فإن صناعة الأسمنت تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من الحركة الجوية. فلماذا لا نبني بالخشب؟ سيكون ذلك محايدا مناخيا. المزيد من المنازل من هذا النوع يتم بناؤها في برلين.

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