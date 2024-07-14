مباشرة بعد محاولة اغتياله..ترامب يصل نيو جيرسي وماضِِ لهدفه

محاولة اغتياله الفاشلة، لن تثني ترامب في المضي قدما نحو تحقيق حلمه في أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة مجددا. فوفقاً لمصادر عدة يتجوجه ترامب إلى ولاية ويسكونسن، حيث انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الاثنين.

وصل الرئيس الأميركي السابق (78 عاما) إلى مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية. وذلك بعد حوالي ست ساعات من إطلاق النار عليه، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد (14 يوليو/ تموز 2024). وكان مقررا بأن يقضي ترامب الليل، بناديه في بيدمينستر، قبل وقوع إطلاق النار. فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب سيمضي الليلة في نيوجيرسي.

وشوهد الأخير وهو يترجل من طائرته من دون مساعدة، بحسب مقطع مصوّر نشرته نائبة مدير الاتصالات لفريقه. ولم تظهر في هذا المشهدأذنه المصابة، كما ظهر ذلك في صور سابقة التقطت مباشرة بعد إطلاق النار عليه، حين ظهرت أذنه ملطخة بالدماء.

وسحب عملاء جهاز الخدمة السرية ترامب من على المنصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأثناء ذلك، رفع ترامب قبضته أمام الحشد في علامة تحدٍّ، وقال في ما بعد "أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى". وتابع: "أدركت على الفور أن ثمة خطبا ما لأنني سمعت صوت أزيز وإطلاق نار وشعرت على الفور برصاصة تخترق جلدي". وأضاف "نزفت كثيرا وأدركت حينها ما كان يحدث".

وحدد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في بيان هوية مطلق النار على أنه توماس ماثيو كروكس (20 عاما).

وأكّد في مؤتمر صحافي سابق أنّ السلطات تحقق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال.

دونالد ترامب ضحية لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء تجمع حزبي (14.07.2024). صورة من: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

لحظة إعلان ترامب مرشحا رسميا للجمهوريين

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين، الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وصدر بيان عن حملة ترامب والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أن ترامب بخير وأنه يتطلع "قدما للانضمام إليكم جميعا في ميلووكي في الوقت الذي نمضي فيه قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

وتابع "باعتباره مرشح حزبنا، سيواصل الرئيس ترامب مشاركة رؤيته لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". وأكدت حملته الانتخابية أن ترامب سيحضر المؤتمر بعد تقارير أفادت أنه أجرى فحوصا طبية احترازية.

لكن ستُهيمن على المؤتمر الآن حادثة التجمع الانتخابي الذي شهد حالة من الذعر والصراخ والصيحات بعد إطلاق النار.

وسُمع ترامب يقول على المذياع "دعوني أستعيد حذائي"، بينما كان رجال الأمن يساعدونه على الوقوف. واستدار نحو الحشد ورفع قبضته مرارا ونطق بكلمات لم تُفهم على الفور، في صورة ستدخل التاريخ حتما. وسارع عناصر الأمن لمرافقة ترامب إلى سيارة رباعية الدفع (إس يو في) فيما رفع الرئيس السابق قبضته مجددا.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)