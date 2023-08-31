مباريات ساخنة بدوري الأبطال وهالاند أفضل لاعب أوروبي

حصل المهاجم النروجي لمانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاندعلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروباوالكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات ليساهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية. وقد تفوّق إبن الـ 23 عامًا على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروينه والأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها.

الأسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا

غوارديولا أفضل مدرب

وتوج الإسباني و غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأفضل مدرب في القارة العجوز عن الموسم الماضي. وقاد غوارديولا الفريق السماوي للفوز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

واحتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للنسخة الثالثة على التوالي بعد منافسة شرسة مع أرسنال، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتوج بلقب دوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه (1ـ0) على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت في اسطنبول التركية. كما فاز السيتي بالكأس السوبر أوروبية على حساب إشبيلية الإسباني.

وجاء فوز غوارديولا بالجائزة على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا. ولم يحضر المدرب الإسباني الحفل بسبب قضائه فترة نقاهة إثر خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أيام.

قرعة دوري مجموعات دوري الأبطال

توج الإسباني جوسيب غوارديولا بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأفضل مدرب في القارة العجوز

سيبدأ باريس سان جيرمان مشواره لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة السادسة القوية التي تضم بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد بعد سحب القرعة اليوم الخميس (31 آب/ أغسطس 2023). وسيلعب مانشستر سيتي حامل اللقب مع رازن بال شبورت لايبزيغ ورد ستار بلغراد ويانغ بويز في المجموعة السابعة.

وفاز سيتي بأول لقب أوروبي له هذا العام ومن المفترض أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا مشاكل قليلة في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن سحق لايبزيغ 7-صفر في بطولة العام الماضي. وسيلعب ريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبراغا وأونيون برلين في المجموعة الثالثة.

وسيلعب بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر يونايتد وكوبنهاغن وغلطة سراي في المجموعة الأولى. ويلتقي إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا ورد بول سالزبورغ وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية وأرسنال في المجموعة الثانية مع أيندهوفن ولانس.

سيبدأ باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة السادسة القوية التي تضم بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد

ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد وأتليتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك. وستبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر/ أيلول وتنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وتبدأ مراحل خروج المغلوب في فبراير/ شباط على أن يقام النهائي في ملعب ويمبلي بلندن في يونيو/ حزيران. وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنمركي - غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - أونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلان الإيطالي - رد بول سالزبورج - ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينوورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - رازن بال شبورت لايبزيج الألماني - رد ستار بلجراد الصربي - يانج بويز

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)