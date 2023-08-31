 مباريات ساخنة بدوري الأبطال وهالاند أفضل لاعب أوروبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.08.2023

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رياضة

مباريات ساخنة بدوري الأبطال وهالاند أفضل لاعب أوروبي

أفرزت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 مواجهات ساخنة. وفيما أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" فوز إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في القارة، عادت جائزة أفضل لمدربه الإسباني غوارديولا.

فاز إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023.

حقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات.

حصل المهاجم النروجي لمانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاندعلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروباوالكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات ليساهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بثلاثية تاريخية. وقد تفوّق إبن الـ 23 عامًا على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروينه والأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها.

أيتانا بونماتي خلال حفل التتويج

الأسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا

غوارديولا أفضل مدرب

وتوج الإسباني و غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأفضل مدرب في القارة العجوز عن الموسم الماضي. وقاد غوارديولا الفريق السماوي للفوز بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

واحتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للنسخة الثالثة على التوالي بعد منافسة شرسة مع أرسنال، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يتوج بلقب دوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه (1ـ0) على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت في اسطنبول التركية. كما فاز السيتي بالكأس السوبر أوروبية على حساب إشبيلية الإسباني.

وجاء فوز غوارديولا بالجائزة على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا. ولم يحضر المدرب الإسباني الحفل بسبب قضائه فترة نقاهة إثر خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أيام.

قرعة دوري مجموعات دوري الأبطال

غوارديولا في حديث إلى هالاند

توج الإسباني جوسيب غوارديولا بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كأفضل مدرب في القارة العجوز

سيبدأ باريس سان جيرمان مشواره لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة السادسة القوية التي تضم بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد بعد سحب القرعة اليوم الخميس (31 آب/ أغسطس 2023). وسيلعب مانشستر سيتي حامل اللقب مع رازن بال شبورت لايبزيغ ورد ستار بلغراد ويانغ بويز في المجموعة السابعة.

وفاز سيتي بأول لقب أوروبي له هذا العام ومن المفترض أن يواجه فريق المدرب بيب غوارديولا مشاكل قليلة في الوصول إلى دور الستة عشر بعد أن سحق لايبزيغ 7-صفر في بطولة العام الماضي. وسيلعب ريال مدريد الفائز باللقب 14 مرة مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبراغا وأونيون برلين في المجموعة الثالثة.

وسيلعب بايرن ميونيخ الألماني مع مانشستر يونايتد وكوبنهاغن وغلطة سراي في المجموعة الأولى. ويلتقي إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي مع بنفيكا ورد بول سالزبورغ وريال سوسيداد في المجموعة الرابعة بينما أوقعت القرعة إشبيلية وأرسنال في المجموعة الثانية مع أيندهوفن ولانس.

حفل سحب قرعة دور مجموعات أبطال أوروبا في موناكو

سيبدأ باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المجموعة السادسة القوية التي تضم بروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل يونايتد

ويلعب برشلونة بطل الدوري الإسباني مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب في المجموعة الثامنة، بينما تتكون المجموعة الخامسة من فينوورد وأتليتيكو مدريد ولاتسيو وسيلتيك. وستبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 19 سبتمبر/ أيلول وتنتهي في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

وتبدأ مراحل خروج المغلوب في فبراير/ شباط على أن يقام النهائي في ملعب ويمبلي بلندن في يونيو/ حزيران. وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنمركي - غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - أونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر ميلان الإيطالي - رد بول سالزبورج - ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينوورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - رازن بال شبورت لايبزيج الألماني - رد ستار بلجراد الصربي - يانج بويز

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

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    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

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  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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