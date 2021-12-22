"مباريات أشباح" ـ رابطة الدوري الألماني توافق على اللعب دون جماهير

استسلمت الرياضة الألمانية، أمس الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021) لقرار الحكومة بمنع الجماهير من حضور المباريات في الملاعب في منافسات الدوري والأحداث الكبرى، أو ما بات يعرف بـ"مباريات أشباح في كرة القدم الاحترافية".
وكانت أندية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مثل بايرن ميونيخ ولايبزغ تلعب بالفعل بدون جمهور منذ أسابيع بسبب ارتفاع حالات المصابينبفيروس كورونا، بينما تم فرض مجموعة من القيود على الجماهير في مختلف أنحاء ألمانيا.
وأدى شبح المتحور أوميكرون إلى موافقة أولاف شولتس والولايات الألمانية على إفراغ الملاعب اعتبارا من 28 كانون أول/ديسمبر. يذكر أن البوندسليغا متوقف حتى 7 كانون الثاني/يناير 2022 بسبب العطلة الشتوية. وذكرت رابطة الدوري الألماني، التي تدير البوندسليغا :" القيود المؤقتة المفروضة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على الجماهير في الأحداث الكبرى مؤسفة ولكنها مفهومة- حتى لو كلنا كنا نأمل ألا تكون هناك عودة للمباريات بدون جماهير في الملاعب على الصعيد الوطني".
وأضافت "رابطة الدوري الألماني توجه نداء متجددا وعاجلا: احصلوا على اللقاح أو على جرعة معززة في أسرع وقت ممكن". وقد أقيمت مباريات بدوري الدرجة الأولى بدون جمهور منذ أيار/مايو 2020 بعد أن تم استئناف الدوري في أعقاب تفشي الجائحة في أوروبا.
وسمح للجماهير بالعودة بشكل تدريجي وبعض الملاعب كانت ممتلئة حتى الشهر الماضي. واضطرت عدة أندية للتوفير النفقات عندما تم منع الجماهير من الحضور، بما في ذلك مطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم. والبعض يخشى من نفس المصير في هذا التوقيت.
وقال ألكسندر فيرله المدير الإداري لكولون، الذي تساءل عما إذا كانت الرياضات التي تقام في الأماكن المفتوحة هي المشكلة الحقيقية: "هذه ليست أنباء جيدة لكل الرياضات الاحترافية". وأضاف: "هذا يعني خسائر بقيمة 1.8 مليون يورو (2 مليون يورو) في الإيرادات كل مباراة. كما يعني هذا أننا سنتخذ إجراءات في الأسابيع والأشهر القادمة. وتشير كل النتائج التي توصلنا إليها من خبراء الصحة أو من مسؤولي الصحة العامة في كولون إلى عدم وجود بؤر ساخنة لفيروس كورونا في الأحداث التي تقام في الأماكن المفتوحة. وتابع "لن تتضرر كرة القدم فقط. على سبيل المثال ستتضرر بشدة رياضات كرة السلة وهوكي الجليد".
وكانت هناك بعض الأنباء الجيدة للرياضة الألمانية من اجتماع قادة الحكومة والولايات. حيث تم مد العمل ببرنامج مساعدة فيروس كورونا لرياضة المحترفين، والذي كان بصدد الانتهاء بنهاية العام الجاري.
ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
حصيلة مؤسفة
بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الإنذار الأخير
على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
قلق على المسنين
في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
.. وعلى الصغار أيضا!
في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
ضغط شديد على أقسام العناية المشددة
هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
معيار جديد لرصد الحالة الوبائية
أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الفيروس في كل مكان
هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
بيتي هو مكتبي
من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أسواق عيد الميلاد
أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة
لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.
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في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا
الجرعة الثالثة
أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.