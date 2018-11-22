 مبارك يخسر دعوى أمام محكمة أوروبية بشأن عقوبات مفروضة عليه | أخبار | DW | 12.12.2018

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أخبار

مبارك يخسر دعوى أمام محكمة أوروبية بشأن عقوبات مفروضة عليه

أخفق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة أوروبية في دعواه ضد عقوبات مفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن مبارك وأبناءه متهمين بالاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في مصر.

Ägypten Ex-räsident Mubarak Maadi Militärkrankenhaus (picture-alliance/AP Photo/A. nabil)

قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم (الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بأن قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون، قانونية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المختص حصل على معلومات وافية عن السياق السياسي والقضائي في مصر والإجراءات القضائية ضد مبارك لإصدار قرارات العقوبات.

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يُذكر أنه تم الإطاحة بمبارك خلال احتجاجات عارمة في  إطار الانتفاضات العربية عام 2011 وفي مطلع عام 2016 أكدت محكمة مصرية عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد. وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. ويمكن الطعن على حكم المحكمة الأوروبية في غضون شهرين أمام محكمة العدل الأوروبية.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)

 

  • Ägypten Ex-Präsident Mubarak Militärkrankenhaus (Reuters/M. Abd El)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    حسني مبارك (مصر)

    تقلد مفاتيح الحكم في مصر بعد اغتيال أنور السادات. اتهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وحكم عليه في 2012 بالسجن المؤبد. لكن محكمة الجنح أخلت سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013. وحصل على البراءة في 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة. إلا أنه في 9 مايو 2015 أدين مرة أخرى، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ليفرج عنه في مارس 2017.

  • محمد مرسي (مصر)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    محمد مرسي (مصر)

    عُزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 بعد مظاهرات عارمة طالبت باستقالته، تدخل فيها الجيش المصري أيضاً. واستمر حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً عاماً فقط بعد احتجاجات في مصر انتهت بإيداعه السجن بتهمة التورط في أعمال إرهابية، وصدرت عدة أحكام في حقه.

  • Saddam Hussein Gerichtssaal Irak (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    صدام حسين (العراق)

    رابع رئيس لـجمهورية العراق في الفترة ما بين سنة 1979 و 2003. حوكم بعدة تهم وجرائم وجهت إليه مثل الإبادة الجماعية في منطقة الدجيل ومن ثم في حلبجة، ونُفِّذ فيه حكم الإعدام سنة 2006.

  • The Nubian vault eco@africa (DW)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    موسى تراوي (مالي)

    الرئيس الأسبق لمالي، موسى تراوي، أطيح به في عام 1991 بعد تمرد الشعب. استمر حكمه 23 سنة.صدر بحقة حكم الإعدام أكثر من مرة بتهمة ارتكاب جرائم سياسة لكنه حصل على عفو عام سنة 2001.

  • Äthiopien ehemaliger Präsident Mengistu Haile Mariam (Imago/Zuma/Keystone)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    منغستو هايلا ميريام (إثيوبيا)

    فترة حكمه سميت بـ"الرعب الأحمر"، انفرد بالحكم ووجهت إليه تهمة "ارتكاب جرائم إبادة". قضت المحكمة بإعدامه في 2008.

  • Hissene Habre (AFP/Getty Images)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    حسين حبري (تشاد)

    حكم تشاد لـثماني سنوات وأطاح به إدريس دبّي، الرئيس التشادي ، مما اضطره للجوء إلى السنغال . أدانته "الغرف الأفريقية" في يوليو/تموز 2013، بتهمة "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن يصدر في حقه حكما بالسجن المؤبد سنة 2016.

  • Schweiz Ukraine Jewgenia Timoschenko in Genf (Reuters)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    جوليا تيموشينكو(أوكرانيا)

    رئيسة وزراء أوكرانيا في الفترة 2007 -2010، وجهت إليها تهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وأمرت بدفع مبلغ 188 مليون دولار. لكنها خرجت منه بعد الإفراج عليها في 22 شباط 2014. وفي 28 فبراير2014 أغلقت المحكمة الأوكرانية العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد الثورة الأوردية مباشرة، القضية حيث ذكرت أن تيموشينكو لم ترتكب أي جريمة.

  • Marc Ravalomanana Staatspräsident Madagaskar (picture-alliance/ dpa)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    مارك رافالومانانا (مدغشقر)

    رئيس مدغشقر السابق، تمت الإطاحة به عام 2009. أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مباشرة بعد عودته من منفاه بجنوب أفريقيا حيث قضى خمس سنوات. حكم عليه غيابيا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، في أغسطس/آب 2010. اتهم بقتله لثلاثين من أنصار خصمه السياسي أندريه راجولينا، خلال الأزمة السياسية التي شهدتها مدغشقر عام 2009.

  • Jean Bedel Bokassa (AP)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    جان بيديل بوكاسا (افريقيا الوسطى)

    سلّم نفسه، بعد سنوات قضاها في المنفى بين ساحل العاج وفرنسا، إلى سلطات بلاده. حكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى السجن مدى الحياة، وبعدها إلى 10 سنوات، ليحصل عام 1993 على عفو من الرئيس أندريه كولينغبا. توبع بتهم "الخيانة" و"القتل" و"الاختلاس". (إعداد: مريم مرغيش)

  • سلوبودان ميلوسيفيتش (صربيا)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    سلوبودان ميلوسيفيتش (صربيا)

    نجحت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي أواخر عام 1999 في إخضاع رئيس دولة للمرة الأولى للمثول أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي اودع وراء قضبان السجن في2001 ، بيد أنه توفي في 2006 قبل نهاية محاكمته.

  • بارك غيون-هي (كوريا الجنوبية)

    زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

    بارك غيون-هي (كوريا الجنوبية)

    وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيسة السابقة بارك غيون-هي بقبول رشاوى بملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية. ويشتبه المحققون بأن بارك (65 عاماً) تلقت شهرياً ما بين 47 الف و188 ألف دولار منذ مطلع عام 2013، من أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016. وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، وهي موقوفة حالياً على ذمة اتهامات أخرى بالفساد.


مختارات

مصر: القبض على جمال وعلاء مبارك بتهمة "التلاعب بالبورصة"

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية السبت أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية باتت معروفة باسم "التلاعب في البورصة". (15.09.2018)  

حكم نهائي ببراءة مبارك من تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين

صدر حكم نهائي غير قابل للطعن بتبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 (02.03.2017)  

إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

غادر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المستشفى العسكري في القاهرة حيث أمضى القسم الأكبر من فترة توقيفه منذ ست سنوات، حسبما أعلن محاميه فريد الديب الجمعة. وبات مبارك حرا. (24.03.2017)  

زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة

هم زعماء دول عربية وغربية. تقلدوا أعلى المناصب في دولهم وتمتعوا بترف القصور أثناء فترات حكمهم، لكن ذلك لم يمنعهم من تجربة مرارة السجن والانتهاء في زنزانة تحكمها أربعة جدران ومساحة ضيقة. (25.01.2018)  

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