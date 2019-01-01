 مباراة السعودية وقطر- هل تحرك الرياضة مياه السياسة الراكدة؟ | عالم الرياضة | DW | 17.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مباراة السعودية وقطر- هل تحرك الرياضة مياه السياسة الراكدة؟

على الرغم من أن مباراة المنتخبين السعودي والقطري لن تؤثر كثيراً على الفريقين الذين تأهلا بالفعل للدور التالي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، لكن المباراة هي الأولى منذ 4 سنوات ومنذ اندلاع الأزمة السياسية بين البلدين.

Fußball Stadion Bin Zayed Stadium (Imago/AFLOSPORT/A. Tokumaru)

يبدو أن المنافسة بين المنتخبين القطري والسعودي في إطار منافسات كأس آسيا لكرة القدم لا تنحصر فقط داخل المستطيل الأخضر، فاللقاء يحمل في طياته أبعاداً أخرى بالنظر إلى الأزمة بين قطر ودول الخليج.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان منذ أربع سنوات. والتقى المنتخبان قبلها 38 مرة منذ أول مباراة بينهما في عام 1970 في البحرين، كانت الغلبة فيها في 17 مرة للسعودية. لكن اللقاء هذه المرة يأتي على خلفية أزمة سياسية عميقة بين البلدين.

هل تكسر الرياضة حدة الأزمة السياسية؟

على مر التاريخ التقت منتخبات ولاعبين لدول مع نظرائهم في دول أخرى، وكان بين الطرفين سياسياً ما صنع الحداد، لكن على أرض الملعب كانت تختفي كل تلك الحساسيات ويخضع الجميع لقواعد اللعب النظيف والقوانين الرياضية. بل إن أمريكا وإيران وهما من بينهما كم هائل من الأزمات السياسية أزاحا الخلافات خارج المستطيل الأخضر حينما تواجها في عام 1998 بفرنسا، بحسب ما يذكر يونس الخراشي المحلل الرياضي المغربي، والذي قال خلال مقابلة له مع DW عربية إن لاعبي الفريقين تعانقوا قبل اللقاء وتبادلوا الورود وانتهى اللقاء دون أي مشكلات، مؤكداً أن الرياضة لها دائما  فعل السحر.

ويأمل إيلي نصار رئيس القسم الرياضي في صحيفة البلد اللبنانية أن يصل مفهوم المشاركة في المنافسات الرياضة كما ينبغي لكافة الدول العربية بشكله الإيجابي، ضارباً المثل على ذلك بمنتخب كوريا الموحد الذي يشارك في منافسات كأس العالم لكرة اليد. "فالأكيد أن الرياضة تساهم في كسر الحواجز بين البلاد والأكيد أيضاً أن اللاعبين سيتصافحون في بداية المباراة ونهايتها، لكن المشكلة أننا على الصعيد العربي لازلنا متعلقين بالأشخاص والأنظمة ولا نبدي اهتماماً كبيراً بالقانون الدولي أو الإنساني"، يقول نصار. ويتمنى المعلق الرياضي أن "يظهر الشباب العربي أمام العالم بشكل راق ومتحضر وأن أفضل مجال للتعبير عن ذلك هو ساحات المنافسة الرياضة الشريفة".

لكن على شبكات التواصل لا يبدو أن الكثيرين لديهم القدر نفسه من التفاؤل حيال اللقاء المرتقب:

المنع من دخول الإمارات.. استفزاز أم قرار تنظيمي؟

قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الإمارات بعدة أيام منعت أبو ظبي سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري من دخول البلاد على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين، بحسب ما أفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي يترأسه "البحريني" سلمان بن ابراهيم آل خليفة. وأكد الاتحاد أنه يحقق في المسألة، لتقوم بعدها الإمارات بالسماح للمسؤول القطري بدخول البلاد.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل منعت السلطات الإماراتية دخول أي صحفي يعمل لصالح المؤسسات الإعلامية القطرية من العرب، وطال المنع 5 صحفيين لديهم بطاقات اعتماد رسمية بحجة أن تأشيراتهم سياحية وليست تأشيرات عمل من اللجنة المنظمة للبطولة وهم ثلاثة مصريين وسوداني وأردني. لكن حجم المشكلة يتضح عندما نعرف أن هناك صحفيين من الهند حصلا على تأشيرات سياحية من المكتب نفسه الذي حصل منه الصحفيون العاملون في المؤسسات الإعلامية القطرية على التأشيرة وتمكنوا من دخول الإمارات بالفعل فيما لم يتمكن نظراؤهم في الإعلام القطري من ذلك.

ولا يتواجد فعليا في الإمارات إلا بعض الفنيين التابعين لمؤسسة "بي ان سبورت" وهم من الجنسيات الأوروبية. أيضاً، تشكو قطر من عدم وجود أي ذكر لها ولمنتخبها في البطولة في التغطيات الصحفية الإماراتية وكأن لا الدولة ولا فريقها متواجدان في البطولة من الأصل، إضافة إلى عدم وجود أي حضور قطري لدعم وتشجيع المنتخب في المدرجات حيث أصبح لزاماً على أي قطري يرغب في دخول الإمارات الحصول على تأشيرة رسمية وذلك منذ اندلاع الأزمة في يونيو 2017 فامتنع القطريون عن السفر للإمارات.

واقع عربي أليم

Fußball Sudan Ausschreitungen Fans Ägypten vs Algerien (Getty Images/AFP/K. Desouki)

جانب من مباراة مصرو الجزائر والتي شهدت أحداثاً مؤسفة سببت شرخاً عميقاً في العلاقات السياسية بين البلدين

ويرى إيلي نصار أن منع صحفيين يعملون في مؤسسات إعلامية قطرية من تغطية فعاليات البطولة لا يجب أن يمر مرور الكرام، معتبراً ذلك دليل ضعف شديد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيراً إلى أن "سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد ما كان يجب أن يسمح بحدوث ذلك، كما أن اللوم يطال الأعضاء الآخرين في الاتحاد الذين كان عليهم تحمل مسئولياتهم في مسألة منع الصحافة والإعلام القطري من الحضور وتغطية هذا الحدث الهام".

وأكد نصار صراحة على أن "الاتحادات الرياضية الموجود بها بعض الشخصيات الملتصقة بالأنظمة الحاكمة تؤي إلى حدوث مثل هذه الأمور"، وأن "العالم العربي يمر بواقع أليم في المجال الرياضي، وأن الأمر لو كان معكوساً وكانت قطر هي من منع الصحفيين السعوديين أو الإماراتيين من التغطية لكانت الدنيا قد قامت ولم تقعد، مشيراً إلى اعتقاده بأن قطر إن فكرت في رفع شكوى إلى الفيفا فربما توقع عقوبات قاسية على الدولة المنظمة للبطولة (الإمارات).

فيما يرى يونس الخراشي المحلل الرياضي المغربي أنه "من حسن الحظ أن مباراة السعودية وقطر هي تحصيل حاصل، فكلاهما صعد للدور التالي من البطولة، ومع ذلك تبقى المباراة هامة وتشد الأنظار وتحبس الأنفاس لأنه عادة كلما التقى منتخبان عربيان تحدث أزمة وهو عكس المأمول من الرياضة التي يفترض أنها تقرب بين الشعوب وتقلل من الخلافات".

وفي هذا السياق يذكر الخراشي  الأزمة السياسية التي وقعت بين مصر والجزائر على خلفية إحدى مباريات كرة القدم ليصل الأمر إلى شقاق سياسي حاد للغاية بين بلدين شقيقين "وهو أمر معيب ومشين في حق العرب فنحن أخوة نعيش في منطقة واحدة". ويعرب الخراشي عن أسفه أنه "بدلاً من أن تقوي المنافسات الرياضية العلاقات بين الشعوب العربية نراها تعمق الخلافات وتزيد الفرقة"، متمنياً ألا ينتج عن مباراة قطر والسعودية أمر مماثل "فالرياضة لا يفترض أبداً أن تكون ملعباً للسياسة لتصبح مساحة لنشر الود بين الناس بعيداً عن الاحتقان السياسي".

عماد حسن

  • Asian Cup Fußball | Irak - Palästina (picture-alliance/dpa/AAP/P. Miller)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة آسيا

    للمرة الثانية بعد 1996 ستكون الإمارات العربية المتحدة البلد المضياف لبطولة آسيا (5 يناير حتى 1 فبراير). والمدافع عن اللقب هي أستراليا. ولأول مرة سيشارك 24 عوض 16 فريقا في الجولة النهائية. والفائز سيمثل الاتحاد الآسيوي في كأس كونفدرالية الفيفا 2021.

  • Handball WM in Frankreich - Spiel Deutschland vs. Ungarn | Patrick Groetzki (Reuters/C. Platiau)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في كرة اليد

    لأول مرة ستُقام البطولة العالمية في هذه الرياضة في بلدين: ألمانيا والدنمارك (من 10 يناير حتى 27 يناير). وعند إثارة مشاركة محلية في البطولة العالمية لكرة اليد يفكر الكثير من المعجبين في إنجاز المنتخب الألماني في 2007 عندما حصلت ألمانيا على اللقب أمام الجمهور المحلي، وكافة ألمانيا كانت في حمى كرة اليد. فهل ستتكرر هذه الفرحة مرة أخرى هذا العام؟

  • Super Bowl LII-Philadelphia Eagles vs New England Patriots Zach Ertz (USA TODAY Sports/W. Townson)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة الممتازة

    دوما في الأحد الأول من فبراير ينظر عالم الرياضة إلى أمريكا حيث تُقام المباراة النهائية في دوري كرة اليد الأمريكية، فحوالي مليار شخص تابعوا على مستوى العالم الحدث في السنة الماضية عندما انتصر فريق فيلاديلفيا على نيو إنغلاند باتريوتس. فمن سينتزع لقب البطولة في 2019؟

  • FIS Alpine Skiing World Cup in Parpan-Lenzerheide - Bode Miller (picture-alliance/dpa/J.-C. Bott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في التزحلق على الجليد

    المتسابقون على الجليد يختبرون أنفسهم ضمن خمس منافسات، المنحدر يُعتبر تخصصا عاليا في رياضة التزحلق على الجليد، لأن المسافة هي الأطول والرياضيون تصل سرعتهم إلى 140 كم في الساعة. وهذه المرة تُقام البطولة العالمية في السويد من الـ 5 إلى الـ 17 فبراير. وقبل سنتين فاز الألماني فليكس نويرويتر بالبرونزية في التزحلق المنعرج، وكانت الميدالية الوحيدة للمنتخب الألماني.

  • Formel 1 Großer Preis von Brasilien (Getty Images/L.Baron)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    فورمول واحد

    الموسم الـ 70 للبطولة العالمية لسباقات الفورمولا واحد على الأبواب: يبدأ في الـ 17 من مارس في ملبورن الأسترالية وينتهي في الأول من كانون أول/ديسمبر في أبو ظبي. ويشمل البرنامج في المجموع 21 سباقا بما في ذلك ألمانيا في حلبة هوكينهايم. والسؤال هل سيتمكن سائق من التغلب على المدافع عن اللقب وبطل العالم خمس مرات لويس هاملتون؟

  • Deutschland Eishockey-WM: USA - Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الهوكي على الجليد

    المؤهلون هم المشتبه بهم العاديون: روسيا وكندا وتشيكيا والسويد. وأحرز السكاندينافيون في السنتين الماضيتين اللقب. فهل سينجحون في إحراز الانتصار للمرة الثالثة على التوالي؟ وألمانيا تحتل في البطولة العالمية في سلوفاكيا (10 حتى 26 مايو) مرتبة هامشية. لكن المنتخب الألماني في الألعاب الأولمبية فاز في كوريا الشمالية بالميدالية الفضية.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Imago/Bildbyran/v. Wivestad Grott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    نهائي بطولة أبطال الدوري

    ريال مدريد، ريال مدريد وريال مدريد هو الفائز في السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه المرة تُقام المباراة الأخيرة في العاصمة الإسبانية، لكن في ملعب الخصم أتلتيكو في الأول من يونيو. ومن بين أربعة في المجموع ماتزال ثلاث فرق ألمانية ـ بايرن ميونيخ وشالكه 04 وبوروسيا دورتموند ـ ممثلة في الدرجة الملكية.

  • Afrika-Cup Pokal (picture alliance/dpa/N. Bothma)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    كأس إفريقيا

    هناك تغييران هامان في هذه البطولة القارية: لأول مرة يشارك 24 عوض 16 فريقا في البطولة. وهذه المسابقة التي تُقام مرة في كل سنتين ستُنظم لأول مرة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وليس في كانون الثاني/يناير. ومن خلال تغيير هذه المواعيد يُراد تفادي المشاكل في تفرغ اللاعبين من الأندية الأوروبية. والمدافع عن اللقب هي الكاميرون.

  • USA Frauenfussball SheBelieves Cup Deutschland - England (picture alliance/AP Photo/N. K. Murray)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم لكرة القدم للنساء

    بطل العالم مرتين هن لاعبات كرة القدم الألمانية. وقبل 12 سنة انتزع المنتخب الألماني للمرة الأخيرة اللقب. وبعد الإقصاء من البطولة الأوروبية في 2017 والتغيير المتجدد للمدرب لم تعد ألمانيا في البطولة العالمية في فرنسا (7 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو) المؤهل لنيل اللقب. والمدافع عن اللقب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Europaspiele Baku 2015 Schlussfeier (Reuters/S. Nenov)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الألعاب الأوروبية

    عدة أمم تتبارى في 21 نوعا من الرياضات. فالألعاب الأولمبية المصغرة الأوروبية تُقام بعد ألعاب باكو 2015 للمرة الثانية، وهذه المرة في مينسك بروسيا البيضاء (من الـ 21 حتى الـ 30 يونيو). وبهذا تسمح اللجان الأولمبية الأوروبية بإقامة هذه الألعاب مرة أخرى في بلد لا يعبأ بحقوق الإنسان.

  • Spanien Tour de France 2006 Val-d'Aran (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    سباق فرنسا

    للمرة الـ 106 يجابه سائقو الدراجات في إطار أشهر سباق للدراجات في العالم شوارع فرنسا من الـ 29 حزيران/يونيو حتى الـ 21 تموز/يوليو. وفي البداية ستحصل إطلالة على البلد المجاور بلجيكا: فالمحطة الأولى ستكون بروكسل. وستة من بين الفائزين السبعة الأخيرين كانوا بريطانيين من فريق سكاي الذي يشارك في 2019 في سباقه الأخير. فهل تحصل هذه المرة مفاجئة؟

  • Rugby World Cup 2015 Finale Neuseeland gegen Südafrika (Reuters/H. Browne)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في الرغبي

    إنها من التظاهرات الرياضية المحبوبة في العالم: وكادت ألمانيا تتأهل للمرة الأولى لبطولة العالم في الرغبي، لكن أوشكت على ذلك فقط. والمدافع عن اللقب في اليابان من الـ 20 أيلول/سبتمبر حتى الـ 2 تشرين ثان/نوفمبر هي نيوزيلاندا التي أحرزته ثلاث مرات.

  • Leichtathletik Weltmeisterschaft 2017 in London Gesa Krause (Picture-alliance/Sven Simon)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في ألعاب القوى

    بالنسبة إلى الرياضيين ستكون بطولة العالم في قطر (28 أيلول/سبتمبر حتى 6 تشرين أول/أكتوبر) تحديا كبيرا. وبسبب الحر المفرط يجب على متسابقي الماراتون الانطلاق في منتصف الليل. وحتى مسابقة المشي ستنطلق في ذلك الموعد. "كل هذا جديد ومثير"، يقول رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو.


مختارات

عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

مجموعة من الأحداث الرياضية ستشد إليها الانتباه في عام 2019، أبرزها بطولة العالم في كرة اليد وبطولة كأس آسيا في الإمارات وكأس أمم أفريقيا الذي سينظم لأول مرة في الصيف ونالت مصر شرف تنظيمه. (10.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fussball Asian Cup l Nationalmannschaft Qatar

"العنابي" في كأس آسيا.. تحدي المقاطعة لتحقيق إنجاز بالإمارات 01.01.2019

على خلفية أزمتها مع جيرانها والتي دخلت عامها الثاني، تواجه قطر تحديات عديدة وهي تتأهب للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم بالإمارات. وعلى غرار كرة اليد قامت قطر بتجنيس لاعبين، فما حظوظ "العنابي" في البطولة المليئة بالتحديات؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مباراة السعودية وقطر- هل تحرك الرياضة مياه السياسة الراكدة؟

تفاصيل جديدة لرحيل ألكاسير عن برشلونة

خطة ريال مدريد للتخلص من إرث رونالدو!

لقاء ميلان ويوفنتوس بالسعودية يشعل قضية خاشقجي وحقوق النساء

غيرد مولر.. أسطورة كروية ألمانية تحت رحمة الزهايمر

صديق لإيسكو يشن هجوماً على سولاري