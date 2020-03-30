مباراة افتراضية ويورو واحد..ناد ألماني يبدع في مواجهة كورونا

نجح نادي لوكوموتيف لايبزغ المنافس في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، حتى اليوم الاثنين (13 أبريل/نيسان)، في جمع أكثر من 120 ألف يورو (131 ألف دولار) من مبيعات تذاكر لمباراة افتراضية تجرى في الثامن من أيار/مايو المقبل.
وكان لوكوموتيف لايبزغ يهدف إلى جذب متفرجين عبر الانترنت بعدد يفوق الــ120 ألف متفرج، وهو العدد الذي يرجح بأنه حضر المباراة التي حسمها الفريق بضربات الجزاء الترجيحية أمام جيروندان بوردو الفرنسي في الدور قبل النهائي ببطولة الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في عام 1987، علما بأن عدد الحضور الرسمي المعلن عنه في ذلك الوقت كان لا يتعدى 73 ألف متفرج.
وينوي النادي صرف هذه المبالغ في تسديد فواتيره، وذلك في ظل توقف المنافسات لأجل غير مسمى بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وتجاوزت المبيعات 120 ألف يورو مطلع هذا الأسبوع، ويمكن للمشجعين شراء التذاكر الافتراضية بسعر يورو واحد للتذكرة عبر المتجر الخاص بالنادي على الإنترنت، وستستمر عملية البيع حتى الثامن من أيار/مايو.
وقال توماس لوف رئيس النادي "عندما بدأنا الحملة في 19 مارس/أذار، لم يكن أحدا يتوقع أن نصل إلى رقم 120 ألفا بهذه السرعة. نيابة عن النادي، أود التقدم بالشكر لكل المشجعين من كافة أنحاء العالم، الذين قدموا التبرعات".
و.ب/م.س (د ب أ)
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
المساواة في قيمة الجوائز
كافحت لاعبة التنس بيلي جان كينغ من أجل حصول لاعبات التنس على نفس قيمة الجوائز المالية التي يحصل عليها لاعبو التنس من الرجال. وقامت اللاعبة الفائزة بجوائز الـ"غراند سلام" 12 مرة إلى جانب لاعبات تنس أخريات بتأسيس بطولة خاصة بهن. وفي عام 1973 تمكنت من تحقيق مرادها، بعدما عرفت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لأول مرة نفس قيمة الجوائز المالية سواء بالنسبة للرجال أو السيدات.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
كاثرين سويتزر وتحدي مدير الماراثون
تحدت الأمريكية كاثرين سويتزر مدير ماراثون بوسطن الذي يحاول غاضبا نزع رقم المشاركة من على قميصها، كما توضح الصورة، لتصبح أول امرأة تشارك في سباق للماراثون وتقطع مسافته كلها عام 1967. في ذلك الوقت كانت أطول مسافة يسمح للنساء بقطعها هي 800 متر فقط.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
محبوبة الجماهير
سجلت ألفونسينا سترادا نفسها كرجل تحت اسم ألفونسين سترادا لتشارك في طواف إيطاليا للدراجات عام 1924. ورغم معرفة المنظمين بحقيقة ما أقدمت عليه إلا أنه تم السماح لها بالمشاركة. وشاركت بالفعل في السباق، لكنها أقصيت بعد مراحل بسبب سوء التوقيت. ومع ذلك سمح لها بمتابعة السباق بسبب ضغط الجماهير.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
Recht aufs Fliegen
حتى أوائل عام 1990، لم يكن الاتحاد الدولي لرياضة القفز على الجليد يسمح بمشاركة النساء في البطولات الرياضية الكبرى لهذه الرياضة. في عام 1997 كانت النمساوية إيفا غانستر أول امرأة تقفز من أعلى المضمار المخصص للقفز على الجليد. وقد ساهمت غانستر في تنظيم أول كأس عالم نسائية في هذه الرياضة عام 2011 التي أصبحت عام 2014 رياضة أولمبية.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
الحكمة الصارمة
في عام 2003، قادت الحكمة السويسرية نيكول بيتيغنات كأول امرأة مباراة في كرة القدم ضمن مسابقة الدوري الأوروبي للرجال. وقادت بيتيغنات العديد من المباريات في الدوري السويسري. كما قادت الحكمة السويسرية نهائي بطولة كأس العالم وكأس أوروبا للنساء.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
أول مشاركة نسائية في سباقات الفورمولا 1
تعتبر الإيطالية ماريا تيريزا دي فيليبس أول امرأة تشارك في بطولة العالم لسباق السيارات المعروفة حاليا باسم سباقات الفورمولا 1. في عامي 1958 و1959 شاركت دي فيليبس في ثلاث ساباقات للجائزة الكبرى.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
إنجاز تاريخي
دخلت لاعبة رمي السهام القصيرة البريطانية فالون شيروك التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تهزم رجلا في مباراة ببطولة العالم. وكان ذلك في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
مونيكا شتاب ودعم المرأة في الدول النامية
تحمل اللاعبة الألمانية السابقة مونيكا شتاب على عاتقها حمل مساندة المرأة ودعمها في الدول النامية. شتاب تقوم بتطوير برامج للتدريب في كرة القدم لفائدة النساء والفتيات اللواتي يعشن في بلدان لا تهتم كثيرا بحقوق النساء.
-
النضال عبر الرياضة..أيقونات غيّرن وجه الرياضة العالمية
كورين دياكري وثلاث سنوات من النجاح
استطاعت كورين دياكري من إقناع كل المشككين عندما تسلمت الإدارة الفنية لفريق كليرمون فوت عام 2014 الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. اللاعبة السابقة للمنخب الفرنسي كانت أول امرأة آنذاك تدرب فريقاً رجالياً محترفاً. دياكري أمضت ثلاث سنوات ناجحة مع الفريق الفرنسي. أندرياس ستين تسيمونس/ع.ش