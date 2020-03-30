 مباراة افتراضية ويورو واحد..ناد ألماني يبدع في مواجهة كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.04.2020

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رياضة

مباراة افتراضية ويورو واحد..ناد ألماني يبدع في مواجهة كورونا

لمواجة تداعيات جائحة كورونا، فريق ألماني يلجأ إلى فكرة غريبة لقيت استحسانا من قبل الجمهور الذي لبى النداء وتعاطف مع الفكرة لدعم فريقه.

Deutschland | Coronavirus | DFB Video-Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/GES/M. Gilliar)

بسبب الحجر الصحي، تلجأ جماهير كرة القدم إلى العالم الافتراضي لمتابعة الساحرة المستديرة

 نجح نادي لوكوموتيف لايبزغ المنافس في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، حتى اليوم الاثنين (13 أبريل/نيسان)، في جمع أكثر من 120 ألف يورو (131 ألف دولار) من مبيعات تذاكر لمباراة افتراضية تجرى في الثامن من أيار/مايو المقبل.

مختارات

بعد أن شلّ فيروس كورونا الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، أعلنت أندية إسبانية نيتها خفض رواتب اللاعبين والعاملين. من أبرز هذه الأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد. (27.03.2020)

وكان لوكوموتيف لايبزغ يهدف إلى جذب متفرجين عبر الانترنت بعدد يفوق الــ120 ألف متفرج، وهو العدد الذي يرجح بأنه حضر المباراة التي حسمها الفريق بضربات الجزاء الترجيحية أمام جيروندان بوردو الفرنسي في الدور قبل النهائي ببطولة الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في عام 1987، علما بأن عدد الحضور الرسمي المعلن عنه في ذلك الوقت كان لا يتعدى 73 ألف متفرج.

وينوي النادي صرف هذه المبالغ في تسديد فواتيره، وذلك في ظل توقف المنافسات لأجل غير مسمى بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت المبيعات 120 ألف يورو مطلع هذا الأسبوع، ويمكن للمشجعين شراء التذاكر الافتراضية بسعر يورو واحد للتذكرة عبر المتجر الخاص بالنادي على الإنترنت، وستستمر عملية البيع حتى الثامن من أيار/مايو.

وقال توماس لوف رئيس النادي "عندما بدأنا الحملة في 19 مارس/أذار، لم يكن أحدا يتوقع  أن نصل إلى رقم 120 ألفا بهذه السرعة. نيابة عن النادي، أود التقدم بالشكر لكل المشجعين من كافة أنحاء العالم، الذين قدموا التبرعات".

و.ب/م.س (د ب أ)

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