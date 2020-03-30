مباراة افتراضية ويورو واحد..نادي ألماني يبدع في مواجهة كورونا

نجح نادي لوكوموتيف لايبزغ المنافس في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، حتى اليوم الاثنين (13 أبريل/نيسان)، في جمع أكثر من 120 ألف يورو (131 ألف دولار) من مبيعات تذاكر لمباراة افتراضية تجرى في الثامن من أيار/مايو المقبل.

وكان لوكوموتيف لايبزغ يهدف إلى جذب متفرجين عبر الانترنت بعدد يفوق الــ120 ألف متفرج، وهو العدد الذي يرجح بأنه حضر المباراة التي حسمها الفريق بضربات الجزاء الترجيحية أمام جيروندان بوردو الفرنسي في الدور قبل النهائي ببطولة الكأس الأوروبية للأندية أبطال الكؤوس في عام 1987، علما بأن عدد الحضور الرسمي المعلن عنه في ذلك الوقت كان لا يتعدى 73 ألف متفرج.

وينوي النادي صرف هذه المبالغ في تسديد فواتيره، وذلك في ظل توقف المنافسات لأجل غير مسمى بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت المبيعات 120 ألف يورو مطلع هذا الأسبوع، ويمكن للمشجعين شراء التذاكر الافتراضية بسعر يورو واحد للتذكرة عبر المتجر الخاص بالنادي على الإنترنت، وستستمر عملية البيع حتى الثامن من أيار/مايو.

وقال توماس لوف رئيس النادي "عندما بدأنا الحملة في 19 مارس/أذار، لم يكن أحدا يتوقع أن نصل إلى رقم 120 ألفا بهذه السرعة. نيابة عن النادي، أود التقدم بالشكر لكل المشجعين من كافة أنحاء العالم، الذين قدموا التبرعات".

و.ب/م.س (د ب أ)