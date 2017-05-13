 مبادرة ″هايمات″ تجمع بين ألمان ولاجئين عبر الموسيقى والرياضة | عالم المنوعات | DW | 13.08.2018

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منوعات

مبادرة "هايمات" تجمع بين ألمان ولاجئين عبر الموسيقى والرياضة

رغم مرور ثلاث سنوات فقط على تأسيسها، نجحت مبادرة "هايمات" في ربط جسور التواصل بين مواطنين ألمان ولاجئين يعيشون في العاصمة برلين، بالاعتماد على الأنشطة الرياضية والحفلات الموسيقية.

Deutschland Weihnachtsfeier mit Flüchtlingen in Bonn (DW/A. Juma)

صورة رمزية.

مبادرة "HiMate" تواصل التقريب بين المواطنين الألمان واللاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وتعتمد على حفلات الموسيقى والشواء، لربط جسور التواصل بين الألمان واللاجئين.

مختارات

أوضحت شرطة العاصمة الألمانية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رجلا تمكن من القبض على لص حاول سرقة هاتف امرأة في محطة لمترو الأنفاق في برلين، وعبّرت الشرطة عن امتنانها لما قام به هذا الرجل. (23.06.2018)

مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه انخفض عدد الاعتداءات على اللاجئين ونزلهم. بيد أن حزب اليسار حذر من "النتائج الوخيمة" للشحن السياسي ضد المهاجرين مشيراً بإصبع الاتهام إلى حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب البافاري. (12.08.2018)

وأوضح موقع "تاغس شبيغل" أن"HiMate" -وهي كلمة مشتقة من كلمة "Heimat" وتعني وطن- هي مبادرة ذات نفع عام تهدف إلى عقد لقاءات بين الألمان واللاجئين، من أجل التعرف على بعضهم بشكل أفضل. قبل ثلاث سنوات أسس توماس نوبن مع أربعة من زملائه المبادرة، وذلك عندما وصل عدد كبير من اللاجئين إلى برلين. ويقول إن هذه المبادرة تنظم بشكل منتظم حفلات شواء وبطولات في رياضة كرة قدم، فضلا عن أمسيات لمشاهدة الأفلام.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "whu" أن مبادرة "HiMate" استطاعت في وقت وجيز أن توفر عدة خدمات للاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وأضاف أن مبادرة "HiMate" كسرت نوعاً ما طوق العزلة عن بعض اللاجئين في مخيماتهم.

وأكد موقع "تاغس شبيغل" أن "HiMate" تتعاون مع حوالي 60 شركة في المنطقة، والتي تُقدم بعضاً من عروضها مجاناً للاجئين والمحتاجين، وأردف الموقع الألماني أن المسؤولين عن "HiMate" يستعملون الانترنت من أجل الإبلاغ عن أنشطة هذه المبادرة.

وقال بلال محمد (22 عاماً) إنه يستحسن أنشطة مبادرة "HiMate"، لأنه يستطيع معرفة الكثير من الأشخاص الجدد، خصوصاً في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، وأضاف أن اهتمامه بالموسيقى الألمانية مكنه من اكتشاف المغني الألماني الشهير أودو ليندنبيرغ وباتت أغنية "عبر الأوقات الصعبة" أغنيته المفضلة.

ر.م/ف.ي

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    لاجئة إيرانية حضرت مع زوجها للحفل الذي نظمته جمعية كاريتاس في كولونيا والذي يشرح أجواء الاحتفال بهذا الكرنفال. كغيرها من المحتفلين اختارت اللاجئة الإيرانية لباساً تنكرياً.

  • Deutschland Karneval Köln Aufklärung für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    بيتر شميتس، المسؤول التربوي في جمعية كاريتاس والمشرف على تنظيم حفل الكرنفال للاجئين يردد مع الحاضرين هتاف الكرنفال "كولِه آلاف" والذي يمكن ترجمته بـ"تحيا كولونيا" أو "كولونيا فوق كل شيء"، وهو شعار يردده كل المحتفلين بكرنفال كولونيا.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    لم يقتصر الحفل على الكبار بل حضره الصغار أيضا، الذين رافقوا عائلاتهم لاكتشاف أجواء الكرنفال ومشاركة سكان كولونيا احتفالاتهم.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    تتنوع الفرق الموسيقية التي تنشط في أيام الكرنفال. كما أن عدد أغاني الكرنفال لا حصر له، وتضاف إليها في كل عام أغان جديدة.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    الأطفال الذين حضروا دورة التعريف بالكرنفال، التي نظمتها كاريتاس، اكتشفوا أن تلوين الوجه يعتبر أيضا شكلا من أشكال الاحتفال بكرنفال كولونيا.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    بعد الانتهاء من تلوين وجهه بقناع أزرق أصبح هذا الطفل اللاجئ مستعداً للمشاركة في احتفالات كرنفال كولونيا، الذي يحضره للمرة الأولى.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    في الكرنفال يلبس كل فرد ما يريد، فالبعض يرتدي ملابس القراصنة والآخر رداء الممرضات أو الأطباء. اثنتان من هؤلاء النسوة اخترن لباس قناع القطة، الذي تفضله الكثير من السيدات في الكرنفال.

  • Deutschland, Karneval für Flüchtlinge

    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    أطفال إحدى المدارس الخاصة اختاروا الاحتفال مع اللاجئين بكرنفال كولونيا من خلال ارتداء قبعات تحمل ألوان أعلام بلدان عربية مثل الجزائر ولبنان. وذلك في إشارة إلى انفتاح هؤلاء الأشخاص على بلدان عربية رغم الاتهامات التي طالت مؤخرا مواطني بعض هذه الدول.

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    لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

    فيلب أوبل أحد الشخصيات المعروفة في كولونيا، التي تردد أغانٍ شعبية يتغنى بها المشاركون في الكرنفال. أوبل كان حاضرا في حفل كاريتاس وغنى للألمان وللاجئين أغانٍ من ترات كولونيا.

    الكاتب: هشام الدريوش


مختارات

لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا

مع اقتراب احتفالات الكرنفال من ذروتها، نُظم في مدينة كولونيا حفل حضره مجموعة من اللاجئين، الذين تعرفوا على طريقة الاحتفال بالكرنفال والقواعد التي عليهم مراعاتها أثناء ذلك. (03.02.2016)  

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