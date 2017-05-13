مبادرة "هايمات" تجمع بين ألمان ولاجئين عبر الموسيقى والرياضة

مبادرة "HiMate" تواصل التقريب بين المواطنين الألمان واللاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وتعتمد على حفلات الموسيقى والشواء، لربط جسور التواصل بين الألمان واللاجئين.

وأوضح موقع "تاغس شبيغل" أن"HiMate" -وهي كلمة مشتقة من كلمة "Heimat" وتعني وطن- هي مبادرة ذات نفع عام تهدف إلى عقد لقاءات بين الألمان واللاجئين، من أجل التعرف على بعضهم بشكل أفضل. قبل ثلاث سنوات أسس توماس نوبن مع أربعة من زملائه المبادرة، وذلك عندما وصل عدد كبير من اللاجئين إلى برلين. ويقول إن هذه المبادرة تنظم بشكل منتظم حفلات شواء وبطولات في رياضة كرة قدم، فضلا عن أمسيات لمشاهدة الأفلام.

وفي نفس السياق، أفاد موقع "whu" أن مبادرة "HiMate" استطاعت في وقت وجيز أن توفر عدة خدمات للاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وأضاف أن مبادرة "HiMate" كسرت نوعاً ما طوق العزلة عن بعض اللاجئين في مخيماتهم.

وأكد موقع "تاغس شبيغل" أن "HiMate" تتعاون مع حوالي 60 شركة في المنطقة، والتي تُقدم بعضاً من عروضها مجاناً للاجئين والمحتاجين، وأردف الموقع الألماني أن المسؤولين عن "HiMate" يستعملون الانترنت من أجل الإبلاغ عن أنشطة هذه المبادرة.

وقال بلال محمد (22 عاماً) إنه يستحسن أنشطة مبادرة "HiMate"، لأنه يستطيع معرفة الكثير من الأشخاص الجدد، خصوصاً في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، وأضاف أن اهتمامه بالموسيقى الألمانية مكنه من اكتشاف المغني الألماني الشهير أودو ليندنبيرغ وباتت أغنية "عبر الأوقات الصعبة" أغنيته المفضلة.

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