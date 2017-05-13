مبادرة "هايمات" تجمع بين ألمان ولاجئين عبر الموسيقى والرياضة

مبادرة "HiMate" تواصل التقريب بين المواطنين الألمان واللاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وتعتمد على حفلات الموسيقى والشواء، لربط جسور التواصل بين الألمان واللاجئين.
وأوضح موقع "تاغس شبيغل" أن"HiMate" -وهي كلمة مشتقة من كلمة "Heimat" وتعني وطن- هي مبادرة ذات نفع عام تهدف إلى عقد لقاءات بين الألمان واللاجئين، من أجل التعرف على بعضهم بشكل أفضل. قبل ثلاث سنوات أسس توماس نوبن مع أربعة من زملائه المبادرة، وذلك عندما وصل عدد كبير من اللاجئين إلى برلين. ويقول إن هذه المبادرة تنظم بشكل منتظم حفلات شواء وبطولات في رياضة كرة قدم، فضلا عن أمسيات لمشاهدة الأفلام.
وفي نفس السياق، أفاد موقع "whu" أن مبادرة "HiMate" استطاعت في وقت وجيز أن توفر عدة خدمات للاجئين في العاصمة الألمانية برلين، وأضاف أن مبادرة "HiMate" كسرت نوعاً ما طوق العزلة عن بعض اللاجئين في مخيماتهم.
وأكد موقع "تاغس شبيغل" أن "HiMate" تتعاون مع حوالي 60 شركة في المنطقة، والتي تُقدم بعضاً من عروضها مجاناً للاجئين والمحتاجين، وأردف الموقع الألماني أن المسؤولين عن "HiMate" يستعملون الانترنت من أجل الإبلاغ عن أنشطة هذه المبادرة.
وقال بلال محمد (22 عاماً) إنه يستحسن أنشطة مبادرة "HiMate"، لأنه يستطيع معرفة الكثير من الأشخاص الجدد، خصوصاً في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، وأضاف أن اهتمامه بالموسيقى الألمانية مكنه من اكتشاف المغني الألماني الشهير أودو ليندنبيرغ وباتت أغنية "عبر الأوقات الصعبة" أغنيته المفضلة.
ر.م/ف.ي
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
لاجئة إيرانية حضرت مع زوجها للحفل الذي نظمته جمعية كاريتاس في كولونيا والذي يشرح أجواء الاحتفال بهذا الكرنفال. كغيرها من المحتفلين اختارت اللاجئة الإيرانية لباساً تنكرياً.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
بيتر شميتس، المسؤول التربوي في جمعية كاريتاس والمشرف على تنظيم حفل الكرنفال للاجئين يردد مع الحاضرين هتاف الكرنفال "كولِه آلاف" والذي يمكن ترجمته بـ"تحيا كولونيا" أو "كولونيا فوق كل شيء"، وهو شعار يردده كل المحتفلين بكرنفال كولونيا.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
لم يقتصر الحفل على الكبار بل حضره الصغار أيضا، الذين رافقوا عائلاتهم لاكتشاف أجواء الكرنفال ومشاركة سكان كولونيا احتفالاتهم.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
تتنوع الفرق الموسيقية التي تنشط في أيام الكرنفال. كما أن عدد أغاني الكرنفال لا حصر له، وتضاف إليها في كل عام أغان جديدة.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
الأطفال الذين حضروا دورة التعريف بالكرنفال، التي نظمتها كاريتاس، اكتشفوا أن تلوين الوجه يعتبر أيضا شكلا من أشكال الاحتفال بكرنفال كولونيا.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
بعد الانتهاء من تلوين وجهه بقناع أزرق أصبح هذا الطفل اللاجئ مستعداً للمشاركة في احتفالات كرنفال كولونيا، الذي يحضره للمرة الأولى.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
في الكرنفال يلبس كل فرد ما يريد، فالبعض يرتدي ملابس القراصنة والآخر رداء الممرضات أو الأطباء. اثنتان من هؤلاء النسوة اخترن لباس قناع القطة، الذي تفضله الكثير من السيدات في الكرنفال.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
أطفال إحدى المدارس الخاصة اختاروا الاحتفال مع اللاجئين بكرنفال كولونيا من خلال ارتداء قبعات تحمل ألوان أعلام بلدان عربية مثل الجزائر ولبنان. وذلك في إشارة إلى انفتاح هؤلاء الأشخاص على بلدان عربية رغم الاتهامات التي طالت مؤخرا مواطني بعض هذه الدول.
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لغة الاحتفال توحد الأجانب والألمان في كرنفال كولونيا
فيلب أوبل أحد الشخصيات المعروفة في كولونيا، التي تردد أغانٍ شعبية يتغنى بها المشاركون في الكرنفال. أوبل كان حاضرا في حفل كاريتاس وغنى للألمان وللاجئين أغانٍ من ترات كولونيا.
الكاتب: هشام الدريوش