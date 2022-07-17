مبادرة ناجحة في العراق لزراعة آلاف أشجار النخيل

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الآن يواجه النخيل في العراق تحدي الجفاف والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على هذه الشجرة التقليدية في العراق. لهذا هناك مبادرات لزراعة عشرات آلاف أشجار النخيل وسط العراق.
المستشفيات العراقية تسجل مئات حالات الاختناق بسبب عواصف ترابية وتصاعد الغبار الكثيف، فيما أعلنت هيئة الحشد العراقي عن صدّ هجوم لداعش حاول استغلال الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ أيام لتنفيذ هجوم.
يعاني العراق من جفاف يشتد مع مرور الأيام، ما دفع بالحكومات العراقية للتفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية.
سواء في العراق الغني بالنفط أو المغرب الفقير به، يتظاهر الناس احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدانها. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتجاجات تطال دولا أخرى، فإن السؤال المطروح هو: كيف السبيل لمواجهة الأزمة؟
على مر التاريخ عُرف عن المجتمع الإيزيدي الانغلاق والعزلة بسبب الفقر والقيم المحافظة، بيد أنه بعد سبع سنوات من مأساتهم على يد تنظيم "داعش" في العراق، انفتح هذا المجتمع على العالم وكانت الإيزيديات المستفيد الأكبر منه.
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