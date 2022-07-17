 مبادرة ناجحة في العراق لزراعة آلاف أشجار النخيل | DW الأخبار | DW | 18.07.2022

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DW الأخبار

مبادرة ناجحة في العراق لزراعة آلاف أشجار النخيل

الآن يواجه النخيل في العراق تحدي الجفاف والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل ملحوظ على هذه الشجرة التقليدية في العراق. لهذا هناك مبادرات لزراعة عشرات آلاف أشجار النخيل وسط العراق.

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