مبادرة ناجحة في العراق لزراعة آلاف أشجار النخيل

سد مكحول في العراق.. مخاوف من دمار بيئي وحضاري!

يعاني العراق من جفاف يشتد مع مرور الأيام، ما دفع بالحكومات العراقية للتفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية.