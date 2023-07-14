مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في السودان

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مصر تطلق مبادرة خلال قمة دول جوار السودان لإنهاء الصراع هناك. وتقارير أممية تتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية في السودان بسبب النزاع. وتزايد أعداد الفقراء هناك بما يصل إلى نصف السكان.
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور. وفي تقرير جديد أكدت المنظمة الحقوقية مقتل حوالي 40 مدنياً من قبيلة المساليت في مدينة مستري بغرب دافور.
دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".
من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار. المحاولة المصرية تأتي بعد فشل جميع المحاولات الدبلوماسية لغاية الآن في وقف اطلاق النار.
فيما تتواصل المعارك في السودان أظهرت تقديرات أممية أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين. وإدارة حكومية ترصد حالات عنف جنسي جديدة.
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