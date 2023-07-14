مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في السودان

الأمم المتحدة تكشف عن العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور

دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".