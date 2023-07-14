 مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في السودان | DW الأخبار | DW | 14.07.2023

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مبادرة مصرية لإنهاء الصراع في السودان

مصر تطلق مبادرة خلال قمة دول جوار السودان لإنهاء الصراع هناك. وتقارير أممية تتحدث عن أوضاع إنسانية كارثية في السودان بسبب النزاع. وتزايد أعداد الفقراء هناك بما يصل إلى نصف السكان.

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قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟

قمة دول جوار السودان، هل تملك أدوات لحل النزاع؟ 14.07.2023

27.3.2023***Refugees cross into Egypt through the Argeen land port with Sudan on April 27, 2023. - More than 14,000 Sudanese refugees have crossed the border into Egypt since deadly fighting erupted in their country in mid-April, the Egyptian foreign ministry said. In total, over 16,000 foreigners have entered Egypt since the conflict flared between the army and paramilitary Rapid Support Forces, including 2,000 nationals of 50 other countries or members of international organisations, the ministry said. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

مصر وأزمة السودان .. ما تملكه القاهرة من خيارات! 10.07.2023

(FILES) People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, on April 29, 2023, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals. Sudan's devastating war raged on into a third month on June 15, 2023, as the reported death toll topped 2,000 and after a state governor was killed in the remote Darfur region. (Photo by AFP)

السودان الآن: عنف وقتل وإعدامات.. ماذا يجري في دارفور؟ 13.07.2023

Sudanese protesters rallying against the military, take to the streets of the capital Khartoum, on January 6, 2022. - The protests came following the resignation of the civilian prime minister Abdalla Hamdok this week leaving the military fully in charge. They are the latest since Sudan' armed forces led by general Abdel Fattah al-Burhan staged the power grab on October 25, sparking international condemnation and setting off a wave of demonstrations. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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29/04/2023**People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals, on April 29, 2023. At least 96 people were reported to have been killed in El Geneina this week, the UN said, as fierce fighting between Sudan's army and paramilitaries entered a third week, violating a renewed truce. (Photo by AFP)

اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم على أساس عرقي في دارفور 11.07.2023

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في "جرائم حرب" مرتكبة في إقليم دارفور. وفي تقرير جديد أكدت المنظمة الحقوقية مقتل حوالي 40 مدنياً من قبيلة المساليت في مدينة مستري بغرب دافور.

EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows a covered body across from a miliatry armoured vehicle on a street in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة تكشف عن العثور على مقبرة جماعية بغرب دارفور 13.07.2023

دفنت جثث 87 شخصا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا على يد قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور بالسودان، في مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة، التي أدانت "بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال".

FILE PHOTO: A burned vehicle is seen in Khartoum, Sudan April 26, 2023. REUTERS/El-Tayeb Siddig/File Photo

لغرض "تسوية الأزمة" .. مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان 09.07.2023

من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار. المحاولة المصرية تأتي بعد فشل جميع المحاولات الدبلوماسية لغاية الآن في وقف اطلاق النار.

03.07.2023 South Sudanese returnees from Sudan board a truck to IDP camp in Rotriak. The returnees fled the on-going war in Sudan.

السودان ـ أكثر من ثلاثة ملايين نازح.. ورصد حالات اعتداء جنسي جديدة 12.07.2023

فيما تتواصل المعارك في السودان أظهرت تقديرات أممية أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين. وإدارة حكومية ترصد حالات عنف جنسي جديدة.