 مبادرة مصرية لإنقاذ نهر النيل من التلوث | DW الأخبار | DW | 03.12.2021

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مبادرة مصرية لإنقاذ نهر النيل من التلوث

يعتبر نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لمصر، لكنه يعاني من التلوث بسبب النفايات والمخلفات البلاستيكية.وتسعى مبادرة "Very Nile" لإنقاذه من التلوث بمساعدة متطوعين وصيادين يعيشون على ضفافه.

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