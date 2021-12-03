مبادرة مصرية لإنقاذ نهر النيل من التلوث

مصر- رفع سعر رغيف الخبز .. "دواء مر" أم خطوة غير محسوبة؟

أعلن الرئيس المصري عن رغبته في رفع سعر رغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة، على أن يتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره إلى برنامج لتغذية طلاب المدارس. فما خلفيات القرار المرتقب؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذه؟