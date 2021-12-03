مبادرة مصرية لإنقاذ نهر النيل من التلوث

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يعتبر نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لمصر، لكنه يعاني من التلوث بسبب النفايات والمخلفات البلاستيكية.وتسعى مبادرة "Very Nile" لإنقاذه من التلوث بمساعدة متطوعين وصيادين يعيشون على ضفافه.
أعلن الرئيس المصري عن رغبته في رفع سعر رغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة، على أن يتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره إلى برنامج لتغذية طلاب المدارس. فما خلفيات القرار المرتقب؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذه؟
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