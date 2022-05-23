 مبادرة محلية لاستعادة الغطاء الأخضر في شمال غرب سوريا | DW الأخبار | DW | 12.11.2022

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DW الأخبار

مبادرة محلية لاستعادة الغطاء الأخضر في شمال غرب سوريا

نتيجة القطع العشوائي للشجر والحرب والحرائق خسرت سوريا خلال 20 عاماً حوالي 20% من أراضيها الحراجية، واليوم هناك مبادرة في اعزاز لتعويض الخسارة

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مبادرة تشجير في اعزاز السورية لاستعادة الغطاء الأخضر في الأراضي التي دمرت أشجارها بسبب الحرب والقطع العشوائي .

مبادرة محلية لاستعادة الغطاء الأخضر في شمال غرب سوريا 23.05.2022

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