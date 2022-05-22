مبادرة محلية لاستعادة الغطاء الأخضر في شمال غرب سوريا

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نتيجة القطع العشوائي للشجر والحرب والحرائق خسرت سوريا خلال 20 عاماً حوالي 20% من أراضيها الحراجية، واليوم هناك مبادرة في اعزاز لتعويض الخسارة
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
لم تقتصر خسائر سنوات من القتال والفوضى في ليبيا على حصد أرواح الليبيين وتدمير منازلهم، بل امتدت إلى الحياة البرية خاصة غابات الجبل الأخضر التي تعرضت للقطع الجائر. فهل تنجح جهود نشطاء البيئة في حماية التنوع البيولوجي؟
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