 مبادرة في الجيزة لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري | DW الأخبار | DW | 16.08.2023

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DW الأخبار

مبادرة في الجيزة لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري

تنشط السودانية ميساء محجوب منذ سنوات طويلة في دعم قضايا اللاجئين، وبعد بدء النزاع في بلدها أسست مبادرة لمساعدة اللاجئين على دخول سوق العمل في مصر

المزيد من المركز الإعلامي

أقامت مجموعة من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة في مدينة 6 أكتوبر في مصر غرفة طوارئ لدعم النازحين السودانين.

مبادرة "غرفة الطوارئ" لإيواء النازحين السودانيين في 6 أكتوبر 25.07.2023

16.08.2023 In this photo provided by Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office, container ship Joseph Schulte (Hong Kong flag) leaves the port of Odesa to proceed through the temporary corridor established for merchant vessels from Ukraine's Black Sea ports in Odesa, Ukraine, Wednesday, Aug. 16, 2023. The ship carrying over 30 thousand tons of cargo, including food products, which had been in the port of Odesa since last February because of the Russian invasion of Ukraine, left Odessa under an agreement between Ukraine and the International Maritime Organisation. (Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office via AP)

التوترات في البحر الأسود تتصاعد بسرعة 16.08.2023

المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يكشف عن انتهاكات ارتكبها طرفا النزاع تصل إلى جرائم حرب.

الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع في السودان عن السيطرة 16.08.2023

Sendedatum: 15.08.2023 Ukraine Stakes are high as Ukraine reroutes grain shipments Anatoliy Artemenko, an Ukrainian grain and seed farmer, presents some of his harvest.

أوكرانيا تفعل كل ما بوسعها لتصدير حبوبها من موانئها 15.08.2023

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ربع سكان العالم لا يملكون مياه تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من شرب وزراعة وصناعة.

أزمة مياه متفاقمة في عدة مناطق في العالم 16.08.2023

07.08.2023+++ Black smoke from tires burning is seen as people demonstrate during a protest against insecurity, on August 7, 2023, near the Prime Minister's official house in Port-au-Prince, Haiti. Some 300 women and minors were kidnapped in Haiti by criminal gangs in the first half of this year, UNICEF said Monday, warning of a disturbing rise in abductions that leave deep physical and psychological scars. The surge in abductions threatens both the people of Haiti and those who have come to help. (Photo by Richard PIERRIN / AFP) (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)

العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين 16.08.2023

15.08.2023 Fire damage is shown in the Wahikuli Terrace neighborhood in the fire ravaged town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii, U.S., August 15, 2023. REUTERS/Mike Blake TPX IMAGES OF THE DAY

هاواي الأمريكية .. كارثة حريق هاواي المدمر 16.08.2023

وصول أول باخرة حفر إلى موقع بلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان بموجب الاتفاق الذي أبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية في أ

وصول أول باخرة حفر لبلوك 9 للبحث عن الغاز والنفط في لبنان 16.08.2023

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02/08/2023 A Sudanese woman, who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region, walks beside carts carrying her family belongings upon crossing the border between Sudan and Chad in Adre, Chad August 2, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra  TPX IMAGES OF THE DAY

السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل 07.08.2023

شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.

02/08/2023 Vendors sell Ethiopian products in the town of Gallabat, on Sudan's border with Ethiopia, on August 2, 2023. War in Sudan between army chief Abdel Fattah al-Burhan and his former deputy, RSF commander Mohamed Hamdan Daglo, has killed at least 3,900 people, according to a conservative estimate, and displaced some 3.5 million. (Photo by AFP)

الحرب تغير حياة السودانيين ـ مهندس يصنع الصابون ومعلمة تبيع الخبز! 13.08.2023

غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع مسار حياة العديد من السودانيين من أجل تأمين قوتهم اليومي، فهذا مهندس يصنع الصابون وتلك معلمة تبيع الخبز، إذ تبدو الحاجة بالنسبة الى كثيرين أم الاختراع.

Sudanese girls who fled the conflict in Geneina in Sudan's Darfur region, receive rice portions from Red Cross volunteers in Ourang on the outskirts of Adre, Chad July 25, 2023.REUTERS/Zohra Bensemra

المجاعة تهدد أكثر من 20 مليون سوداني بسبب الحرب 02.08.2023

تفيد تقارير أممية زيادة أعداد الجوعى في السودان نتيجة الأزمة الحالية. حيث يعاني أكثر من عشرين مليون سوداني من سوء التغذية، في حين أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح من مكان سكنهم بسبب الحرب.

In this Thursday, Nov. 20, 2014 photo taken on a government organized media tour, women and their children walk near a truck carrying government troops in Tabit village in the North Darfur region of Sudan, where allegations surfaced of rape of women by government allied troops. The spokesman for the joint United Nations African Union peacekeeping force in Darfur says the Sudan government has asked his mission to prepare plans to exit the country. This comes amid tension between the mission and the government over an investigation into allegations of mass rape in the violence-torn western region of Darfur.(AP Photo/Abd Raouf)

الأمم المتحدة: السودانيات يعانين من العنف الجنسي على نطاق "مقزز" 10.08.2023

أكدت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي يمارس ضد السودانيات على نطاق "مقزز"، مشيرة إلى "روايات مفزعة"، ومحذرة من إمكانية غرق البلاد في صراع عرقي بسبب القتال في دارفور. واتهمت واشنطن الخرطوم بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة.