مبادرة في الجيزة لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري

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تنشط السودانية ميساء محجوب منذ سنوات طويلة في دعم قضايا اللاجئين، وبعد بدء النزاع في بلدها أسست مبادرة لمساعدة اللاجئين على دخول سوق العمل في مصر
شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.
غيّرت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع مسار حياة العديد من السودانيين من أجل تأمين قوتهم اليومي، فهذا مهندس يصنع الصابون وتلك معلمة تبيع الخبز، إذ تبدو الحاجة بالنسبة الى كثيرين أم الاختراع.
تفيد تقارير أممية زيادة أعداد الجوعى في السودان نتيجة الأزمة الحالية. حيث يعاني أكثر من عشرين مليون سوداني من سوء التغذية، في حين أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح من مكان سكنهم بسبب الحرب.
أكدت الأمم المتحدة أن العنف الجنسي يمارس ضد السودانيات على نطاق "مقزز"، مشيرة إلى "روايات مفزعة"، ومحذرة من إمكانية غرق البلاد في صراع عرقي بسبب القتال في دارفور. واتهمت واشنطن الخرطوم بالتهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة.
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