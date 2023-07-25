مبادرة في الجيزة لدمج النازحين السودانيين في سوق العمل المصري

المجاعة تهدد أكثر من 20 مليون سوداني بسبب الحرب

تفيد تقارير أممية زيادة أعداد الجوعى في السودان نتيجة الأزمة الحالية. حيث يعاني أكثر من عشرين مليون سوداني من سوء التغذية، في حين أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح من مكان سكنهم بسبب الحرب.