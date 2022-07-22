 مبادرة ″فويسيفاي″ للمهاجرين.. نحو تأثير أكبر في القرارات السياسية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 25.07.2022

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ثقافة ومجتمع

مبادرة "فويسيفاي" للمهاجرين.. نحو تأثير أكبر في القرارات السياسية

صعوبات تحصيل الحقوق والحريات الأساسية كلها أسباب دفعت إلى تأسيس مبادرة ”فويسيفاي Voicify“ التي تسعى إلى إشراك المهاجرين في صياغة القرارات السياسية. مهاجر نيوز التقى بمدير المشروع أدم السعود للحديث عن المبادرة وأهميتها.

تسعى المبادرة إلى إشراك المهاجرين في صياغة القرارات السياسية

تسعى المبادرة إلى إشراك المهاجرين في صياغة القرارات السياسية

ما الذي دفعك وشركاءك إلى تأسيس مبادرة ”فوسيفاي"؟

أدم السعود: بعد أعوام من تأسيس منظمة ”الجمهورية الفتية" (والتي تعمل مع الأفراد المنفيين)، شعرت وأصدقاء بأهمية توحيد عمل المنظمات المقادة من قبل منفيين، لتحقيق ثقل سياسي يجعلها قادرة على التأثير في صنع القرارات السياسية المتعلقة  بمن عاشوا تجربة الهجرة طوعا او قسرا ، لذا أسسنا مبادرة ”فويسيفاي". واخترنا أن تكون مبادرة في البدء لنهيئ أرضية سليمة ننطلق منها، ونؤسس بعدها منظمة أوروبية أم تنضوي تحتها مؤسسات وهيئات ومجموعات مقادة من قبل أشخاص عاشوا تجربة الهجرة، للمشاركة صياغة القوانين والسياسات المتعلقة بهم.

وأطلقت المبادرة منظمة ”الجمهورية الفتية" التي شاركت في تأسيسها ثم تركت مجلس إدارتها، ومنظمة ”أصوات اللاجئين الشبان في أوروبا". وأصبحت المبادرة بعد سنتين مؤلفة من 18 منظمة في 12 دولة أوروبية مختلفة.

مسعى المبادرة تحقيق المشاركة السياسية للمنفيين، ما الذي تفيده هذه المشاركة؟

المشاركة السياسية هي أن تكون قادرا على التأثير في القوانين والسياسات المرتبطة بحياتك ومنها العمل والسكن والحاجات الأساسية، وهذا هو جوهر الديمقراطية. ما نعيشه اليوم (في أوروبا) كمنفيين ولاجئين ومهاجرين وطالبي لجوء هي نتائج قرارات سياسية متخذة بحقنا، سواء على مستوى البلديات أو المقاطعات أو البلدان أو الاتحاد الأوروبي. فمثلا تقرر البلديات أماكن سكن المهاجرين وأسلوب حياتهم من دون سؤالهم إن كان ذلك مناسبا أم لا، ونستطيع القياس على ذلك في أمور كثيرة ما هي إلا نتائج لقرارات سياسية.

يحتاج تغيير هذه القوانين والسياسات إلى ثقل سياسي لا يتحقق من خلال مؤسسة واحدة، وإنما مع مجموعة مؤسسات وجماعات ومنظمات يقودها من مروا بتجربة الهجرة واللجوء في بلدان المنفى، وهذا مسعى مبادرة ”فويسيفاي". الفكرة بسيطة، نحن نعيش يومنا متأثرين بقرارات لم نتخذها، نريد أن نغيّر الأمر.

كيف كان رد فعل المؤسسات التي يقودها مهاجرون على هذه المبادرة؟

كان لدى المنظمات والمؤسسات على اختلاف الخدمات التي تقدمها والقضايا التي تعمل من أجلها (المنظمات الطلابية والتي تعنى بحقوق مجتمع الميم والمنظمات النسوية وغيرها) وعي كبير بأهمية أن نكون جميعا على طاولة القرار، وحتى الهيئات التي لم تكن سجلت رسميا بعد، طالبت المشاركة في المبادرة، وأصبح لدينا حاليا مجموعة حلفاء ونواب برلمانيون ومنظمات أوروبية داعمة للمبادرة إضافة إلى المشاركين.

مهاجرنيوز: ما الفئات العمرية التي تعملون معها ومن أجلها؟

أدم السعود:

نعمل على نحو خاص مع جميع المؤسسات والجماعات والهيئات التي يقودها من عاشوا تجربة الهجرة (تحت عمر 35 عاما). نركز على هذه الفئة  لأنها تشكل النسبة الأكبر من المهاجرين  وفق إحصاءات منشورة ولأن التحديات التي يواجهها الشباب المهاجرون تعد مصيرية إذا لم تعامل وتحل بسرعة، فهي تؤثر على مستقبل الأفراد والمؤسسات على نحو مباشر، وأيضا لأن هناك أطرا وقوانين مخصصة لفئة الشباب في أوروبا وبإمكاننا الاستلهام منها لتحصيل حقوق المهاجرين الشباب في أوروبا.

ما المشاريع التي عملتم عليها في الفترة الأخيرة؟

نشرنا تقريرا يتضمن توصيات لصنّاع القرار بكيفية تحسين المشاركة السياسية لمن عاشوا تجربة الهجرة. تبنت التقرير مؤسسات عدة وأعادت نشره واستطعنا الوصول بتوصياتنا إلى البرلمان الأوروبي. ونعمل حاليا على تأسيس أول منظمة أوروبية أم تمثّل المنظمات والجمعيات المقادة من قبل من عاشوا تجربة الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، سيكون مقرها بروكسل وأعضاؤها جمعيات ومؤسسات مبادرة ”فويسيفاي" وغيرها، وستكون المنظمة بمثابة ممثل لعشرات آلاف الأشخاص الذين عاشوا تجربة الهجرة واللجوء.

مختارات

ما الصعوبات اللي واجهتموها وتواجهونها لتحقيق أهدافكم؟

التحدي الكبير هو القدرة على الخروج من الصندوق الذي يعمل الأوروبيون على إدراجنا فيه، وأننا نحتاج إلى المساعدة دائما، وليست لدينا خبرة كافية وأننا الحلقة الأضعف وغيرها. نحاول كسر هذه الأطر يوميا وهذا تحدي واجهناه ولا نزال نواجهه. أمر آخر هو إقناع الممولين الأوروبين الداعمين لمشاريع متعلقة بالهجرة بأهمية العمل على المشاركة السياسية  ودعم المؤسسات والمجموعات التي يقودها مهاجرون ولاجئون.

 

كيف يمكن أن يصبح اللاجئ أو المهاجر جزء من هذه المبادرة؟

نعمل في المبادرة على تنظيم المجموعات والهيئات والمؤسسات وإن لم تكن مسجلة على نحو رسمي بعد، لا نعمل مع أفراد على نحو مباشر (إنما تعمل المؤسسات المشاركة في المبادرة على ذلك). لكن يمكن للأفراد المهتمين البحث عن هيئات أو منظمات يقودها مهاجرون ضمن المكان الذي يعيشون فيه والانضمام إليها ومن ثم إخبارها عنا وبالتالي تحقيق الشراكة.

أو يمكن أن يعمل أفراد على تأسيس مجموعة أو منظمة والتواصل معنا لتقديم عون متعلق بالتنظيم والمعلومات وكيفية تشكيل مجموعة أو مؤسسة، والانضواء بعدها ضمن المبادرة والمنظمة الأم فيما بعد.

وبالنسبة إلى المعايير فعلى المجموعة أو المؤسسة أن تحترم الحقوق والحريات، وأن يكون مجلس إدارتها منتخب ديمقراطيا وتكون مقادة من قبل أشخاص عاشوا تجربة الهجرة قسرا أو طوعا.

مهاجر نيوز 2022

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


 

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