 مبادرة "غرفة الطوارئ" لإيواء النازحين السودانيين في 6 أكتوبر | DW الأخبار | DW | 25.07.2023

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مبادرة "غرفة الطوارئ" لإيواء النازحين السودانيين في 6 أكتوبر

أقامت مجموعة من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة في مدينة 6 أكتوبر في مصر مبادرة "غرفة طوارئ" لتقديم المعونة والمأوى للنازحين من الحرب في السودان.

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