مبادرة "غرفة الطوارئ" لإيواء النازحين السودانيين في 6 أكتوبر

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أقامت مجموعة من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة في مدينة 6 أكتوبر في مصر مبادرة "غرفة طوارئ" لتقديم المعونة والمأوى للنازحين من الحرب في السودان.
بعد تعليقها من قبل راعييها السعودي والأمريكي، أعلن الجيش السوداني "استئناف" محادثات جدة مع قوات الدعم السريع، مع دخول الحرب شهرها الرابع وتواصل القتال، خصوصًا في الخرطوم وإقليم دارفور الذي يشهد وقوع "فظاعات".
تتواصل معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء أخرى من السودان من جرّاء الحرب المحتدمة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع. لماذا يمانع الجيش إدخال المساعدات الإنسانية إلى الخرطوم؟
ساد الهدوء في الخرطوم بعد دخول هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.
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