مبادرة تعليم الاطفال فن الثصوير

أطفال ومهاجرون قصّر..هل أصبحت الهجرة "مشروعاً عائلياً"؟

تشير تقارير حديثة بالإضافة إلى عدة وقائع إلى تصاعد ملفت في أعداد الأطفال والقصر الذين يقصدون السواحل الأوروبية من غير ذويهم. فما أسباب ذلك؟ وما هي دلالات تلك الوقائع؟ وما الذي يجعل الأسر تقدم على المخاطرة بأبنائها؟