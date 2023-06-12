 مبادرة تعليم الاطفال فن الثصوير | DW الأخبار | DW | 19.07.2023

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مبادرة تعليم الاطفال فن الثصوير

مبادرة لتعليم أطفال أحد الأحياء المهمشة في القاهرة على التصوير وحرف فنية أخرى بهدف تغيير واقعهم وتعويضهم عن الاعمال الشاقة التي يمارسونها

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July 14, 2023, Moscow, Moscow Oblast, Russia: Russian President Vladimir Putin hosts a videoconference meeting with the permanent members of the Security Council, from the Kremlin, July 14, 2023 in Moscow, Russia. Moscow Russia - ZUMAp138 20230714_zaa_p138_002 Copyright: xAlexanderxKazakov/KremlinxPoolx

مراجعة الحقائق: كيف تنشر تقنية التزييف العميق المعلومات المضللة في حرب روسيا ضد أوكرانيا 19.07.2023

09/05/2023**In this photo taken on May 9, 2023, South Korean soldiers (L) stand guard as they face towards the north at the truce village of Panmunjom in the Joint Security Area (JSA) of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea. South Korea and Japan's efforts to improve their once-strained relationship and boost military ties are key to countering North Korea, America's top general said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

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