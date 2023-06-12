مبادرة تعليم الاطفال فن التصوير

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مبادرة لتعليم أطفال أحد الأحياء المهمشة في القاهرة على التصوير وحرف فنية أخرى بهدف تغيير واقعهم وتعويضهم عن الاعمال الشاقة التي يمارسونها
في منطقة تشهر بقسوة الحياة لسكانها في البرازيل، ولدت مبادرة من أجل بث الأمل للسكان هناك، فالسيدة إلين سيرا والتي تعرضت للاعتداء الجنسي في طفولتها، تواصل لسنوات عديدة مساعدة السكان للتخلص من الفقر عبر تعليمهم الرقص.
رغم التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن التضليل المعلوماتي الذي ينكر هذه الظاهرة يجد مساحة أوسع في الانترنت رغم حظر الإنكار من قبل متصات مثل تيك توك، ما خلفيات ذلك؟
جرى تأسيس أول بنك للطعام ويٌطلق عليها اسم "تافل" أي "المائدة" في ألمانيا قبل 30 عاما. ومع الزمن تحول الأمر من مجرد فكرة خيرية عفوية إلى كيان سياسي على مستوى البلاد. مؤخرا ازدادات الضغوط على بنوك الطعام، فما مستقبلها؟
تشير تقارير حديثة بالإضافة إلى عدة وقائع إلى تصاعد ملفت في أعداد الأطفال والقصر الذين يقصدون السواحل الأوروبية من غير ذويهم. فما أسباب ذلك؟ وما هي دلالات تلك الوقائع؟ وما الذي يجعل الأسر تقدم على المخاطرة بأبنائها؟
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