 مبادرة تعليم الاطفال فن التصوير | DW الأخبار | DW | 19.07.2023

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DW الأخبار

مبادرة تعليم الاطفال فن التصوير

مبادرة لتعليم أطفال أحد الأحياء المهمشة في القاهرة على التصوير وحرف فنية أخرى بهدف تغيير واقعهم وتعويضهم عن الاعمال الشاقة التي يمارسونها

المزيد من المركز الإعلامي

يبلغ عددهم نحو 2.8 مليون طفلا في مصر، يعملون في مجالات مختلفة، ولأكثر من 6 ساعات يوميا، أطفال يذهبون للعمل بدل المدرسة

هكذا تضع مؤسسات مدنية في مصر حدا لعمالة الأطفال وتعيدهم إلى المدرسة 12.06.2023

تفاقم معاناة السودانيين بسبب ظروف الحرب

استمرار معاناة السودانيين جراء انعدام المواد الغذائية والوقود 21.07.2023

تواجه عائلات المفقودين والمختفين قسرا في سوريا تحديات معيشية هائلة، تشكيل مؤسسة أممية للكشف عن مصير هؤلاء قد يجلب الأمل

المفقودون في سوريا 21.07.2023

الاتحاد الأوروبي: روسيا تسبب أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب

روسيا تشدد لهجتها بعد انتهاء صفقة الحبوب 20.07.2023

المزيد German News Service

نصائح للمبتدئين: ممارسة الرياضة ليست بهذه الصعوبة

نصائح للمبتدئين: ممارسة الرياضة ليست بهذه الصعوبة 20.07.2023

من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته

من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته 20.07.2023

جري إلى الخلف: تدريب فعال عبر تغيير الاتجاه

جري إلى الخلف: تدريب فعال عبر تغيير الاتجاه 20.07.2023

تدريب مكثّف للغاية: لياقة بدنية وتوفير للوقت

تدريب مكثّف للغاية: لياقة بدنية وتوفير للوقت 20.07.2023

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خرجت احتجاجات في عدة بلدان عربية وإسلامية كالعراق وإيران ولبنان بعد صلاة الجمعة للتنديد بسماح السويد بحرق نسخ من المصحف.

تظاهرات في دول عربية وإسلامية ضد حرق المصحف 22.07.2023

Polonia traslada tropas hacia el este, a 45 kilómetros de Bielorrusia.

بولندا تنقل قوات إلى شرق البلاد بسبب تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا 22.07.2023

مخاوف في إسبانيا من احتمالات الدخول في ائتلاف بعد الانتخابات التشريعية مع حزب فوكس اليميني المتطرف.

حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا قد يضم للاتئلاف بعد الانتخابات التشريعية المقبلة 21.07.2023

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