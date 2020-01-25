 مبادرة ″تحاور″.. بطاقات معايدة من كافة أنحاء العراق لمسيحيي قرقوش | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

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مبادرة "تحاور".. بطاقات معايدة من كافة أنحاء العراق لمسيحيي قرقوش

في ليلة عيد الميلاد، توقفت حافلة تقلّ متطوّعين في قرقوش شمالي العراق لتزرع بعضاً من الفرح في هذه المدينة المسيحية التي أرهبها التنظيم الإرهابي المعروف باسم "الدولة الإسلامية" قبل 6 أعوام. فما هي خلفيات هذه المبادرة؟

Heiligabend im Irak

مع حلول مساء ليلة عيد الميلاد، وصل إلى مدينة قرقوش المسيحية في العراق متطوّعون حاملين علبا كرتونية مليئة ببطاقات معايدة، تحمل رسائل مكتوبة باليد من كافة أنحاء البلاد ذات الغالبية المسلمة. وكُتب على إحدى البطاقات الموقعة في البصرة المدينة الساحلية الجنوبية، "تهاني خاصة لإخواننا المسيحيين".

سيراً على الأقدام، سلّم متطوعو مبادرة "تحاور" ومجموعات أخرى حوالي 1400 بطاقة لسكان مدينة قرقوش التي يطلق عليها العرب اسم الحمدانية ويسميها أهلها باسمها التاريخي السرياني "بغديدا" أي "بيت الله".

وقد دمّرها تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2014، على غرار مدن أخرى في محافظة نينوى التي تمّ تحريرها ومركزها الموصل، في تموز/ يوليو 2017 بعد أن احتلّها التنظيم الإرهابي على مدى ثلاثة أعوام. وقالت رند خالد وهي ناشطة مسيحية من قرقوش بعد حصولها على بطاقة معادية أمام كنيسة المدينة، "إنها مبادرة جميلة طبعاً".

متطوّع يحمل علبا كرتونية مليئة ببطاقات معايدة لأسرة مسيحية في قرقوش العراقية

متطوّع يحمل علبا كرتونية مليئة ببطاقات معايدة لأسرة مسيحية في قرقوش العراقية

وأضافت رند التي كانت ترتدي ملابس العيد مع معطف بني اللون، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، "نحتاج من فترة إلى أخرى أن يكون هناك هذا النوع من المبادرات في المنطقة كي يتمكن الناس الذين لا يعرفون هذه المناطق من التعرف إليها".

ويصعب الحصول على أرقام رسمية دقيقة وحديثة حول عدد المسيحيين في العراق. بحسب منظمة "حمورابي" غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأقلية المسيحية في العراق، هناك حالياً بين 300 و400 ألف مسيحي في العراق مقابل مليون ونصف المليون قبل الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين.

ويشكل المسيحيون أقلية صغيرة جداً في بلد يعدّ أربعين مليون نسمة غالبيتهم من الشيعة. مطلع كانون الأول/ ديسمبر، أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور العراق في آذار/ مارس المقبل، في أول زيارة لحبر أعظم.

متطوع يعطي علبة كرتونية لأحد سكان مدينة قرقوش

بطاقات المعايدة جاءت من كافة أنحاء العراق

وجاءت بطاقات المعايدة من كافة أنحاء العراق، من العاصمة بغداد ومدينة النجف ومن محافظة صلاح الدين غرباً والموصل المجاورة ومن دهوك الواقعة في إقليم كردستان. وتم وضعها في عشرات العلب لتجتاز مسافات وصلت في بعض الأحيان إلى نحو ألف كيلومتر. وتمّت عرقلة الموكب أحياناً على بعض نقاط التفتيش قبل الوصول إلى قرقوش.

مدير برنامج "تحاور" نشوان محمد يقول لـ "فرانس برس" مفتخراً: "لا أعرف كيف أصف ذلك". وأضاف "كان الناس بغاية السعادة، لم يتوقعوا يوماً أن أحداً سيزورهم، وأن يجلب لهم أيضاً رسائل من كافة أنحاء العراق". وبالإضافة إلى الرسائل المكتوبة، رُسم باليد أيضاً على كل بطاقة رمز خاص بالمحافظة الآتية منها.

ورُسمت على البطاقات الآتية من البصرة، التي وقعها شيوخ وطلاب جامعات وصيادو أسماك، جسور مغلقة تُعرف بها المدينة الساحلية مع بابا نويل والرنات فوقها. ورُسم على الصفحة الأولى من البطاقات الآتية من بغداد، جزء من نصب التحرير في الساحة التي تحمل الاسم نفسه حيث اندلعت تظاهرات مناهضة للحكومة العام الماضي.

مسيحية عراقية تشارك في قداس بإحدى الكنائس العراقية في ليلة عيد الميلاد

مسيحية عراقية تشارك في قداس بإحدى الكنائس العراقية في ليلة عيد الميلاد

وأظهرت البطاقات الآتية من صلاح الدين، جامع سامراء الكبير ومئذنته التي تتميز بشكلها اللولبي. ووقع صيادلة وأصحاب متاجر وبائعو هواتف محمولة متحدرون من محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، البطاقات التي أُرسلت إلى المسيحيين في قرقوش.

ومنذ طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من قرقوش عام 2016، بدأت ببطء عملية إعادة إعمار المدينة بفضل تمويل المنظمات الدولية وبعض السكان. تزور قلة قليلة من الناس المدينة، لذلك شكلت مبادرة توزيع بطاقات معايدة، خطوة مميزة.

وقال عماد الساير وهو ناشط من المجتمع المدني من الموصل ساهم في توزيع البطاقات، "بعدما دارت الحرب في هذه المحافظة، حدث بعض النفور بين مكونات هذه المحافظة. وأضاف "اليوم نحن مبادرون وإن شاء الله تكون هذه الرسائل هادفة وبناءة تحدث تغييراً ايجابياً يصبّ في صالح مكونات هذه المحافظة".

ع.ش/ع.غ (أ ف ب)

  • Irak Weihnachtsmesse in Bartella (picture-alliance/Photoshot/K. Dawood)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    عراقية مسيحية تحمل شمعة وسط مسيحيين ومسيحيات احتفلوا بقداس عيد الميلاد مع نهاية عام 2016 في كنيسة في برطلة، إحدى البلدات التي تقع في سهل نينوى، بمحافظة نينوى. من جديد يعود الزوار وتعود الكنائس للحياة في البلدة، التي خضعت لأكثر من عامين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Irak Karakosch al-Hamdaniya Zerstörte Kirche (Getty Images/AFP/T. Coex)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    صورة للمسيح، هذا ماتبقى من كنيسة في قضاء الحمدانية في نينوى، بقيت شاهدة على ماحل بها من دمار. فبعد احتلال داعش لنينوى تعرضت كنائس للحريق والدمار كما أسكت التنظيم أصوات أجراس الكنائس، واضطهد المسيحيين، واتباع المعتقدات الآخرى.

  • Irak Baschika - verwüstete Kirche (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    مظاهر دمار لحقت بكنيسة في بعشيقة قرب الموصل، هذا ماخلفه تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي طرد من بعشيقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما دمر أبرز المعالم المسيحية في المدينة. أغلبية سكان بعشيقة هم من المسيحيين والإيزيديين كما أن بها أقلية من العرب. وتعد بعشيقة إحدى أكبر المدن التي يسكنها أغلبية مسيحية في العراق.

  • Irak Bakhdida - verwüstete Kirche (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    رجل مسيحي يقف مصدوما أمام الخراب الذي ألحقته ميلشيا داعش بكنيسة في بغديدا، بسهل نينوى. وبغديدا أو بخديدا هي بلدة تقطنها أغلبية من المسيحيين الآشوريين. وقد توقفت الصلوات في كنائسها منذ سيطرة داعش على مناطق سهل نينوى في صيف 2014، حيث نزح عشرات آلاف المسيحيين إلى مناطق مجاورة كما هاجر كثيرون خارج العراق.

  • Mossul Bartella Weihnachten Andacht Kirche (Reuters/A.Awad)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كنيسة مار شموني في وسط بلدة برطلة عادت لتشهد صلوات من جديد بعدما تحررت برطلة من أيدي داعش. وفي الصورة نرى تواجدا أمنيا يصاحب المشاركين في قداس عيد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2016. برطلة تقع شرق الموصل وأكثر سكانها من المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك.

  • Irak Bartella - Orthodoxe Kirche (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كنيسة مار شموني في برطلة تابعة للسريان الأرثوذكس، هنا اجتمع ما يقارب من 300 عراقي مسيحي للصلاة في قداس عيد الميلاد لأول مرة بعدما هربوا قبل عامين خوفا من بطش "داعش". وقد تم تحرير برطلة في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • Irak Bartella - Iraker besuchen orthodoxe Messe (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    بعد غياب أكثر من عامين عادت القوات العراقية إلى مناطق سهل نينوى وأحياء في الموصل، بعدما طردت منها داعش في الحملة الكبيرة التي مازالت قائمة لتحرير الموصل. وقد تواجدت قوات الأمن بكثافة خلال قداس عيد الميلاد هنا في برطلة، ونرى في الصورة رجل دين سرياني يرحب بفرد الأمن.

  • Mossul Bartella Weihnachten Andacht Kirche (Reuters/A.Awad)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كان تنظيم داعش يخير المسيحيين بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتال ومن ثم الرحيل ولذلك أصبحت مناطق كثيرة في نينوى خالية من سكانها. لكنهم عادوا الآن بعد تحرير تلك المناطق، وأسرعوا بالرجوع إلى كنائسهم حاملين معهم الأمل ببداية حياة جديدة، بعد معاناة لم يسبق لها مثيل. الكاتبة: زينب الخفاجي


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