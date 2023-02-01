مبادرة بيئية لنادي ألماني لحماية غابات الأمازون المطيرة

اعتباراً من مرحلة الإياب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم سيكون مسموحاً لعشاق فريق "هانزا روستوك"، الذي يحتل المركز التاسع، الشرب في مباريات فريقهم على أرضه في أكواب إيداع قابلة لإعادة الاستخدام، كما أعلن النادي الخميس (الثاني من شباط/فبراير 2023).

وبرر النادي مبادرته صديقة البيئة بأنها تحول دون تكدس أكوام كبيرة من القمامة بعد كل مباراة، كما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.

وسيتم استرداد وديعة الكأس البالغة 2.00 يورو عند إعادتها إلى البائع. كما يمكن للجمهور التبرع بمبلغ الوديعة لأغراض تحمي البيئة بشكل مستديم. وبحسب النادي، فإن "غرض التبرع هذا واضح: يجب أن يتحول قيمة إيداع الأكواب والكؤوس إلى أشجار!".

ويدعم الفريق مشروع Plant for Future، الذي يحمي غابات الأمازون المطيرة من خلال التبرعات ويزرع الأشجار الصغيرة. وذكر النادي أن كل تبرع بقيمة خمسة يورو سيساعد على شراء متر مربع من الغابات المطيرة في منطقة الأمازون في البيرو، كما ستُزرع شجرة جديدة في ألمانيا.

وسيتم شراء أراضي في البيرو من قبل الأفراد لزراعتها وسيحميها حراس مدربون. وقال الملاكم فيليكس لانغبرغ، أحد الملاكمين المحترفين في الوزن الثقيل: "هذا ضروري لأنه بخلاف ذلك، غالباً ما يتم الاستحواذ على المناطق من قبل الشركات التي ترغب في تحويلها إلى مزارع زيت النخيل أو أراضي للمراعي، على سبيل المثال. سيكون ذلك قاتلاً للطبيعة والحيوانات"، حسب ما نقلت عنه الصحيفة الألمانية.

خ.س/ ع.أ.ج