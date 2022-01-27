 مبادرة الأوركيدات الحمر - جمعية خيرية لدعم ضحايا ختان الإناث | عن كثب | DW | 17.03.2022

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عن كثب

مبادرة الأوركيدات الحمر - جمعية خيرية لدعم ضحايا ختان الإناث

لا يمكن لماري كلير مورالدو أن تنسى يوم ختانها. قالوا لها إنه عيد وكانت سعيدة بذلك إلى أن سمعت صراخ الفتيات الأخريات. حالها كحال آلاف النساء، ليس فقط في البلدان النامية، بل وفي أوروبا أيضا. ففي بوردو، تحارب ماري كلير بمبادرتها " الأوركيدات الحمر" ختان الإناث.

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هي نفسها عانت لفترة طويلة من عواقب الختان الجسدية والنفسية. والآن هي بخير على حد قولها. اكتشفت نتالي كانجا الجمعية الخيرية على الإنترنت، ووجدت فيها أطباء ومعالجين ومحامين لمساعدتها مجانا. تقول الطالبة في كلية الآداب من ساحل العاج إنها وجدت أخيراً من تستطيع التحدث إليه عن تجربة ختانها وتأمل الآن في إنقاذ ابنتيها البالغتين 11 عاما. إنهما مهددتان بالختان في وطنهما. هناك أكثر من مئتي مليون ضحية تعاني من تشويه أعضائهن الجنسية. إذ تقوم نساء غالبا غير مدربات طبياً، ببتر الأعضاء التناسلية الخارجية للفتيات بشفرات حلاقة أو قطع زجاج مكسور أو أدوات أخرى غير معقمة وبدون مخدر. تنتشر طقوس ختان الإناث في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، في مجتمعات مسيحية ومسلمة وبين أتباع الديانات الأرواحية للتحكم في نشاط الفتيات الجنسي، وبالتالي في حياتهن بالكامل، كما تشرح ماري كلير.

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