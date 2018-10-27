مبادرة ألمانية-إسرائيلية تفوز بجائزة الاندماج الوطنية

سلمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء أمس الاثنين (29 تشرين الأول/أكتوبر 2018) جائزة الاندماج الوطنية لمبادرة ألمانية-إسرائيلية لدعم اللاجئين نفسياً. وبحسب أنيتا فيدمان-ماوتس، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، تم منح الجائزة لهذه المبادرة لتقديمها " يد العون لأولئك الذين عانوا من أشياء مرعبة في أوطانهم أو على طريق اللجوء. وفي نفس الوقت تقوم المبادرة ببناء جسور بين الأديان والثقافات"، وفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الجمعة الماضية.

وذكر المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا، جال راخمان، في تصريحات للصحيفة أن هدف المنظمة هو تحقيق التسامح والتفاهم تجاه الأفراد الآخرين، سواء كانوا يهوداً أو مسلمين أو مسيحيين.

وقد تم تأسيس النسخة الألمانية من مبادرة IsraAid، "منتدى إسرائيل للمساعدات الإنسانية الدولية"، في عز أزمة اللاجئين عام 2015.

ومشروع "بناء الجسور"، الذي فاز بالجائزة، يركز على دعم وعلاج النساء اللواتي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. وينشط إسرائيليون-عرب وإسرائيليون-يهود وألمان في المشروع، الذي يوجد في عشر مراكز استقبال أولية في كل من برلين وفرانكفورت. كما تنهض مبادرة IsraAid بمشروع آخر لدعم اللاجئين الإيزيديين.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو وقد منحت العام الماضي لمدينة ألتينا الألمانية لدورها في استيعاب وإدماج اللاجئين، حيث استقبلت 370 لاجئاً وهو رقم أكثر من العدد الذي كان من المفترض استقباله.

خ.س/د.ص (مهاجر نيوز)