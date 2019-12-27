 مباحثات هاتفية بين ميركل وبوتين وأردوغان في عدد من الملفات | أخبار | DW | 29.12.2019

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أخبار

مباحثات هاتفية بين ميركل وبوتين وأردوغان في عدد من الملفات

اتصالات هاتفية أجرتها المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان تناولت ملفات شائكة متعددة، مثل الصراع في ليبيا والحرب في سوريا وأزمة خط الغاز الممتد إلى أوروبا.

لا تجد أنيغلا ميركل صعوبة في التواصل مع بوتين وأردوغان رغم البرود النسبي في العلاقات بين كل من ألمانيا وروسيا وتركيا.

يعول الطرفان الروسي والتركي على الوساطة الألمانية والأممية في الملفين السوري والليبي. صورة من الأرشيف

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هاتفياً الأحد (29 كانون الأول/ ديسمبر 2019) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات الصراع الليبي وملف الحرب الأهلية السورية، إلى جانب ملف خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، المسمى "نوردستريم 2"، حسب ما ذكر المكتب الصحفي للرئيس الروسي في موسكو.

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تخضع العلاقات الألمانية الأمريكية لإدراك متفاوت من قبل مواطني البلدين، كما توصلت إلى ذلك دراسة حديثة. ففي الوقت الذي ينظر فيه الأمريكيون إلى هذه العلاقة من حسب ترتيب الأولويات ينظر لها الألمان من وجهة نظر أكثر برغماتية. (26.11.2019)

رفضت المستشارة ميركل الإجابة عن أسئلة تقوم على التكهنات حول ضلوع روسيا في اغتيال مواطن جورجي في برلين، مفضلة انتظار نتائج تحقيقات النيابة الاتحادية. ميركل كانت قد اتهمت روسيا بعدم التعاون مع بلادها في التحقيقات. (05.12.2019)

وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي بحث مع المستشارة الألمانية الوضع في ليبيا، بما في ذلك جهود الوساطة الألمانية والأممية، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وجاء في بيان الكرملين: "خلال تبادل الآراء حول ليبيا، تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود السياسية الدبلوماسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الألمانية ووساطة الأمم المتحدة".

كما أكد بوتين وميركل عزمهما على مواصلة دعم مشروع خط أنابيب الغاز "نوردستريم 2" من روسيا إلى أوروبا. وجاء في البيان أيضاً: "تمت مناقشة مسائل التعاون في مجال الغاز، وتأكيد عزم الجانبين لمواصلة دعم مشروع "نوردستريم 2"، كما تم الإشادة بالتقدم الحاصل في المفاوضات حول نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية عقب الأول من يناير/ كانون الثاني 2020".

كما تم التطرق خلال هذه المباحثات الهاتفية، بحسب البيان، إلى الشأن السوري دون ذكر مزيد من التفاصيل حول جوانب الحرب الأهلية في سوريا.

من جهة أخرى، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد مع المستشارة الألمانية ملفي ليبيا وسوريا. وجاء في بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المباحثات جاءت في اتصال هاتفي.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ملفي ليبيا وسوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الجانبين "بحثا التطورات الراهنة في ليبيا بما في ذلك الجهود من أجل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة وكذلك التطورات الراهنة في سوريا".

وكان النظام السوري وحليفته روسيا وسعا نطاق هجماتهما على معقل المعارضة السورية في إدلب. وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد أجبرت هذه الهجمات أكثر من 235 ألف شخص على النزوح، وأغلب هؤلاء توجهوا شمالاً صوب الحدود التركية. يُذكر أن تركيا تؤوي بالفعل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها. وكان أردوغان قد حذر في وقت سابق من إمكانية فرار المزيد من الأشخاص صوب أوروبا بسبب الغارات الجوية. كما أعلن أردوغان أيضاً عن استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت ذلك حكومة رئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس، المعترف بها من الأمم المتحدة. وكانت قوات المشير خليفة حفتر واصلت زحفها مرة أخرى صوب العاصمة الليبية طرابلس.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

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  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

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  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

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  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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