 مباحثات بين ميركل وماكرون وبوتين بشأن لقاح ″سبوتنيك في″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2021

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أخبار

مباحثات بين ميركل وماكرون وبوتين بشأن لقاح "سبوتنيك في"

ناقشت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

Weltspiegel 31.03.2021 | Sputnik-Gespräche Merkel Macron Putin

أرشيف: لقاء ثلاثي بين ميركل وبوتين وماكرون في نورماندي بفرنسا في التاسع من ديمسبر كانون الأول 2019

أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في". وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الثلاثاء (31 مارس/ آذار 2021) إن المحادثات بين القادة الثلاثة، التي جرت عبر الفيديو، تضمنت النقاش بشأن اللقاح الروسي.

مختارات

حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من منح "تصريح طارئ" للقاح سبوتنيك في الروسي وانتظار نتائج مراجعة سلامة وفعالية اللقاح وفقا للمعايير الأوروبية للجودة. ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي وافقت أو بصدد الموافقة على استخدام اللقاح.

رغم الموجة الثالثة من جائحة كورونا التي تجتاح القارة، اعتبر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية أن تسريع إنتاج اللقاحات يسمح لأوروبا برؤية "ضوء في نهاية النفق"، وذلك "بوجود 52 مصنعا تعمل دون توقف طوال الأسبوع".

ولم تتم الموافقة بعد على لقاح "سبوتنيك في" من جانب وكالة الأدوية الأوروبية. وقال زايبرت: "هذا التقييم يتم وفقا لنفس المعايير التي تنطبق على جميع اللقاحات الأخرى". وبحسب الكرملين، ناقش القادة الثلاثة "عمليات تسليم محتملة وإنتاج مشترك" لهذا اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي، أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول "عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك" لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم شركة الأدوية الروسية "آر فارم" إنتاج اللقاح في مدينة إلرتيسن البافارية من حزيران/يونيو أو تموز/يوليو. وتقوم وكالة الأدوية الأوروبية حاليا بمراجعة طلب اعتماد "سبوتنيك في" في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يزور خبراء من الوكالة روسيا في نيسان/أبريل لتقييم إنتاج وتخزين اللقاح.

وكانت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، منحت تصريحا طارئا لاستخدام اللقاح الروسي. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن فيينا تجري محادثات مع موسكو لشراء جرعات.

ع.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 15:46

مسائية DW: لقاحات كورونا. ما استراتيجية ألمانيا لتسريع التطعيم؟

 

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