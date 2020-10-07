مباحثات بقيادة ميركل حول سبل احتواء ارتفاع إصابات كورونا

تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر) مشاورات مع محافظي 11 مدينة ألمانية بشأن الوضع في ضوء الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ويعتزم محافظو مدن برلين وهامبورغ وبريمن وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا ودوسلدورف ودورتموند وإيسن ولايبتسيغ وشتوتغارت المشاركة في المؤتمر عبر الفيديو. ومن المنتظر أن تتركز المشاورات على سلوك الشباب، من بين أمور أخرى، في التعامل مع الجائحة، حيث يعتبر مشهد الاحتفالات في عدة مدن محفزا لزيادة عدد الإصابات.

ودعا اتحاد المدن والبلديات إلى مزيد من التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المدير التنفيذي للاتحاد غيرد لاندسبرغ في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إنه يجب توعية الشباب، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بأنهم لا يعرضون أنفسهم فحسب، بل يعرضون الآخرين أيضا للخطر.

يُذكر أن وزارة الصحة في ولاية برلين أعلنت أمس الخميس أن العاصمة أصبحت بؤرة لتفشي كورونا، حيث تجاوز معدل الإصابات الجديدة الحد التحذيري البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

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ويعد حد الـ50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام معيارا مركزيا. كما أعلن المسؤولون في مدينة ميونخ الألمانية الجمعة أن مباريات كرة القدم التي ستقام في المدينة لن تشهد حضورا جماهيريا حتى 25 تشرين أول/أكتوبر الجاري على الأقل، بسبب تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد اتفقت عليه كمؤشر يمكن عند تجاوزه اتخاذ تدابير مضادة في الأماكن المعنية لمحاصرة انتشار الفيروس.

وقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4516 إصابة، استنادا إلى بيانات

الإدارات الصحية المحلية، وذلك في رقم قياسي جدي يسجل منذ الإغلاق الكبير في أيار الماضي.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات اليومية بشدة من 2828 إصابة جديدة أول أمس الأربعاء إلى 4058 إصابة جديدة أمس الخميس.

و.ب/ ع.أ.ج (د ب أ)