مبابي يواجه تهمة الاغتصاب في السويد والنجم الفرنسي ينفي

أفادت تقارير سويدية بأن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن اتهام كيليان مبابي بالاغتصاب في ستوكهولم، وهو ما نفه اللاعب الفرنسي، فيما أعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديشان، عن قلقه إزاء مزاعم تورط مبابي في جريمة اغتصاب.

فتحت الشرطة السويدية تحقيقا يطال قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بتهمة الاغتصاب وفق ما أفادت تقارير سويدية الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، وذلك بعد زيارة قام بها نجم ريال مدريد الإسباني إلى ستوكهولم، وهو ما نفاه اللاعب الذي وصف ما يشاع بأنه "أخبار كاذبة".

وبعدما أفادت بأنه تم إبلاغ الشرطة عن اغتصاب مزعوم من دون تذكر اسم المتهم، قالت صحيفة "إكسبرسن" إن مبابي هو المشتبه به. وكتبت الصحيفة "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها إكسبرسن، تحقق الشرطة مع النجم الذي يشتبه على أساس الشك المعقول بأنه ارتكب الاغتصاب والاعتداء الجنسي".

مبابي لا علم لهم بشكوى قانونية قدمت ضده

وتفرق سلطات إنفاذ القانون السويدية بين مستوى الشكوك على أنها إما معقولة أو محتملة، حيث يكون المعقول الدرجة الأدنى من الشكوك. وعندما اتصلت وكالة فرانس برس بالمقربين من ابن الـ25 عاما، قالوا إنه لا علم لهم بشكوى قانونية قدمت ضده.

ولم يتم اختيار مبابي لمباراتي فرنسا في دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل (4-1) وبلجيكا (2-1)، فقام بزيارة العاصمة السويدية مع مجموعة من الأصدقاء يوم الخميس. وتناول العشاء في مطعم بوسط المدينة بحسب "أفتونبلاديت" قبل أن يغادر وأصدقاؤه السويد الجمعة.

وقالت الصحيفة إن عملية الاغتصاب المزعومة ارتكبت "في وسط مدينة ستوكهولم"، مستشهدة بشكوى رسمية قدمت للشرطة السبت واطلعت عليها. وأفادت بأن الشكوى قدمت بعدما طلبت الضحية المزعومة الرعاية الطبية لكنها لم تذكر من ورد اسمه في الاتهام. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "إكسبرسن" أن مبابي هو المشتبه به.

الشرطة السويدية ترفض إعطاء تفاصيل

ورأى مبابي في منشور على موقع "أكس" أن هناك رابطا بين تقرير "أفتونبلاديت" وجلسة الاستماع المقررة الثلاثاء أمام لجنة من رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية متعقلة بنزاعه مع فريقه السابق باريس سان جرمان بشأن ما يقول إنها رواتب غير مدفوعة.

ويقول مبابي أن نادي العاصمة مدين له بمبلغ 55 مليون يورو. وكتب "أخبار كاذبة !!!!. أصبح الأمر متوقعا جدا، عشية جلسة الاستماع، وكأنه بالصدفة".

وقال المدعي العام السويدي الذي يحقق في الاتهام لوكالة فرانس برس "إن التحقيق جار في جريمة تم الإبلاغ عنها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر في وسط ستوكهولم"، فيما رفضت الشرطة السويدية تقديم أي تفاصيل.

قلق ديشان إزاء مزاعم التحقيق مع مبابي

من ناحيته، أعرب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، عن قلقه إزاء التقارير التي أفادت بخضوع كيليان مبابي، قائد الفريق للتحقيق بتهمة الاغتصاب في السويد، مشيرا إلى أن هذه المزاعم "ليست جيدة" لمنتخب (الديوك).

وعقب فوز منتخب فرنسا 2 / 1 على مضيفه منتخب بلجيكا ببطولة دوري الأمم الأوروبية أمس الاثنين، رد ديشان على أسئلة بشأن مبابي 25/ عاما/، الذي غاب عن روزنامة المباريات الدولية الحالية بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)