 مبابي ينتقم من ميسي على طريقته | عالم الرياضة | DW | 27.08.2018

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عالم الرياضة

مبابي ينتقم من ميسي على طريقته

يبدو أن بطل العالم الفرنسي كيليان مبابي لم ينس للبرغوث ليونيل ميسي ما فعله به يوما، ووجد في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزة أفضل لاعب في العالم فرصة ذهبية للثأر منه.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

في انتظار القائمة النهائية لأسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف بطل العالم كيليان مبابي لمجلة "فرانس فوتبول" عن قائمته الشخصية التي شارك فيها في عملية التصويت. وتضم قائمة مبابي أسماء لخمسة لاعبين كبار يرى اللاعب أنهم الأفضل على الإطلاق لنيل الجائزة التي يتوق لها كبار نجوم الساحرة المستديرة.

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وكما كان متوقعا، جاء مواطنه نجم أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان في صدارة المرشحين، يليه كل من  كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش  وفاران. والغريب أن البرازيلي نيمار كان متواجدا على قائمة مبابي رغم أن قائمة الفيفا استبعدت نيمار تماما. غير أن مبابي شدد على أن نجم منتخب السامبا وزميله في باريس سان جيرمان، قدم أداء جيدا خلال كأس العالم الذي أقيم بروسيا الصيف الماضي، ويستحق أن يدرج اسمه ضمن الكبار. كما أن مبابي لم ينس اسمه هو مشددا أنه أيضا يطمح كغيره من زملاءه إلى نيل هذه الجائزة.

يذكر أن التصويت لجائزة الفيفا يقام مناصفة بين فئة تضم نحو 200 من إعلاميين وصحفيين إضافة إلى أصوات المشجعين، وفئة أخرى تضم مدربين وقائدي المنتخبات.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


أما من غاب عن قائمة نجم منتخب الديوك فهو ليونيل ميسي، الذي وحسب مبابي  لم يقدم في هذا الموسم وفي مونديال روسيا أي أداء "يأهله" لإدراجه ضمن الخمسة الأفضل في العالم.

ويجب القول، إنه وإن كان ذلك يسري على نهائيات كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، إلا أن أداء ميسي مع برشلونة لم يكن بهذا السوء، لكن، وعلى ما يبدو يريد مبابي ردّ الصاع صاعين للبرغوث. فمشروع انتقاله من باريس سان جيرمان إلى صفوف النادي الكاتالوني اصطدم بحاجزين، الأول بسبب ضخامة المبلغ الذي اشترطه النادي الفرنسي والثاني بسبب رفض ميسي للعب إلى جانبه. وفهم الأمر آنذاك على أن ميسي يخشى الجوهرة الفرنسية مبابي لما قد يشكله من تهديد له ولصديق دربه "العضاض" لويس سواريز، وختار بعدها النادي عثمان ديمبلي عوض كيليان مبابي.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تعلن بدورها عن جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم. وفيها يتم اختيار الأفضل على مستوى العالم وفقا لتصويت الصحفيين ومراسلي المجلة في العالم فقط، بعدما كان الاختيار يعود إلى مدربي وقائدي المنتخبات، إضافة لصحفيي "فرانس فوتبول".

واعتمدت المجلة الفرنسية آليات جديدة بعد توقف العقد المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتنظيم الجائزة، وعليه يمنح فيفا بشكل منفصل جائزته لأفضل لاعب والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جائزة أفضل لاعب أوروبيا والذي سيعلن عنها في الثلاثين من الشهر الجاري خلال حفل سحب قرعة المجموعات لكل من موسم 2018/2019.

و.ب

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