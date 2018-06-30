مبابي يقود فرنسا لتخطي الأرجنتين والتأهل لربع نهائي المونديال

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 4/3 اليوم السبت (30 حزيران/يونيو) على ملعب كازان أرينا في دور الستة عشر للبطولة. وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى مع سيطرة أرجنتينية في الشوط الأول، فيما تسيد الفرنسيون الشوط الثاني.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وبذلك واصل منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني، عروضه الباهتة في البطولة ليستحق الخروج المبكر، بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان غريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، ثم أدرك انخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف غابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48، ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتجارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بشق الأنفس بعد فوزه في الدقائق الأخيرة على نيجيريا 2/1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط. أما منتخب فرنسا فتصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الستة عشر والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين أوروغواي والبرتغال. ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)