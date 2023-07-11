مبابي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان!

أفادت مصادر صحفية إسبانية وفرنسية أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي بات قريبا من الانتقال لنادي ريال مدريد. وبحسب ذات المصادر فإن الدولي الفرنسي قد يوقع في الأيام القليلة المقبلة للنادي الملكي في صفقة تعتبر الأكثر إثارة في تاريخ سوق الانتقالات.

ويبدو أن المسؤولين في فريق باريس سان جيرمان مستاؤون من نجمهمالبالغ من العمر 24 عاما ويرغبون في التخلص منه هذا الصيف ومستعدون للجوء "لإجراءات صارمة" وفق ما ذهبت إليه صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

ومن بين هذه الإجراءات دفع مكافأة الولاء لمبابي من قبل إدارة النادي والتي تقدر بالملايين وهو المبلغ المتفق عليه مع الدولي الفرنسي إذا مدد بقائه في باريس سان جرمان. لكن المسؤولين في باريس سان جيرمان أبدوا الآن استعدادهم لدفع هذا المبلغ حتى في حالة مغادرة مبابي للفريق.

وفي مدريد يبدو أن المسؤولون هناك يراقبون التطورات عن كثب وقد يدخلون على الخط في أقرب وقت لحسم صفقة انتقال مبابي لصالحهم، حسب صحيفة ماركا.

ولم يتضح بعد المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يدفع الفريق الملكي في صفقة مبابي. فبعض المصادر الإعلامية الإسبانية تحدثت عن 150 مليون يورو في حين أعلنت أخرى أن البلغ قد يصل إلى 200 مليون يورو.

وبالنظر إلى التطورات الأخيرة يأمل ريال مدريد في الحصول على بعض التنازلات من باريس سان جيرمان.

وهناك حديث عن يوم 17 يوليو الجاري كموعد لحسم انتقال مبابي لريال مدريد من عدمه. لكن صحيفة ماركا أشارت إلى أن هذا الموعد قد يتأجل لبضعة أيام. وليس هناك وقت كبير أمام باريس سان جيرمان على اعتبار أن الجولة الأسيوية للفريق والتي يستعد من خلالها للموسم المقبل ستبدأ يوم 22 يوليو الجاري. ليبقى السؤال مفتوحا لحد الآن هل ستكون هذه الجولة مع مبابي أو بدونه؟

هشام الدريوش