 مبابي يعود لتدريبات سان جيرمان.. هل بدأت المصالحة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.08.2023

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رياضة

مبابي يعود لتدريبات سان جيرمان.. هل بدأت المصالحة؟

عاد كيليان مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان بعد "محادثات بناءة وإيجابية بين الطرفين"، وسط تكهنات بشأن رغبته في قضاء الموسم الحالي مع فريقه ثم الرحيل مجانا عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم إلى ريال مدريد.

كيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان - صورة بتاريخ 10 سبتمبر 2022

اُستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق في اللقاء السبت في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/ يونيو 2024.

بعد معركة لي الذراع بين  باريس سان جيرمان  بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ونجمه  كيليان مبابي  بسبب أزمة رفضه تمديد عقده، أعلن النادي الباريسي اليوم الأحد (13 أغسطس/ آب 2023) إعادته الى الفريق الأول ما يؤشر الى بداية المصالحة مع بطل مونديال 2018.

وجاء الإعلان عن إعادة هداف مونديال قطر 2022 الى الفريق الأول في اليوم التالي لتعادل سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي. وقال سان جيرمان في بيان "بعد نقاشات بناءة جداً وإيجابية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جيرمان ولوريان التي أقيمت السبت 12 آب/ أغسطس، أعيد اللاعب الى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية لهذا الصباح (الأحد)".

مختارات

واُستُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق في اللقاء السبت في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/ يونيو 2024. ويسعى سان جيرمان جاهداً الى عدم التفريط به من دون مقابل حين يصل الى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى  ريال مدريد  الإسباني.

ويريد سان جيرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017. وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدّم النادي اقتراحاً بتجديد عقده مع بند "بيع مضمون" في نهاية الموسم، بيد انه لاقى رفضاً.

ترحيب بالوافد الجديد

وقال رئيس النادي المملوك من قطر، ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي: "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجاناً. هذا مستحيل... إذا أراد مبابي البقاء عليه ان يوقّع عقداً جديداً". ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الأول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس، كما استُبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

صحيح أنه أُبعِد عن المباراة الافتتاحية السبت ضد لوريان، لكن مبابي تواجد في مدرجات "بارك دي برينس" وبدا مسترخياً بجانب  زميله الدولي عثمان ديمبيلي المنضم مؤخراً الى سان جيرمان  من برشلونة الإسباني. وسبق تواجده بجانب اللاعب الذي توج معه بلقب مونديال 2018، ترحيبه بالوافد الجديد في منشور على إنستغرام قال فيه "أهلاً بك في منزلك يا أخي، أنا سعيد جداً برؤيتك هنا، بدأت المغامرة".

ملتزماً بالصمت منذ أن بعث رسالة الى النادي يعلمه فيها بأنه لن يجدد عقده، أظهر مبابي دائماً هدوءاً تاماً خلال ظهوره العلني، وتوقف على وجه الخصوص من أجل تحية الجمهور والتوقيع للمشجعين عند وصوله الى مركز تمارين سان جيرمان في بواسي، ليظهر أنه يبقى منخرطاً بالكامل في حياة النادي رغم رغبة الأخير ببيعه هذا الصيف.

وباستعادته مكانه في الفريق الأول، ربح مبابي جزءاً من معركته حتى لو كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك توجه نحو تمديد عقد اللاعب، كما تطالب إدارة النادي المملوك قطرياً منذ عام 2011.

كيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان - صورة بتاريخ 15 فبراير 2022

تلقى سان جيرمان عرضا خرافيا من الهلال السعودي لضم مبابي، تردد أن قيمته وصلت إلى 332 مليون دولار لكن يبدو أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى ريال مدريد.

نقاط ضعف

قد تكون نقاط الضعف الهجومية التي لوحظت السبت ضد لوريان بعد رحيل الأرجنتيني  ليونيل ميسي  الى إنتر ميامي الأمريكي وغياب البرازيلي  نيمار المرجح رحيله عن الفريق قريباً، دفعت سان جيرمان الى تلطيف موقفه تجاه هدافه التاريخي الذي قد يكون متاحاً الآن لمباراة السبت المقبل على أرض تولوز حتى لو أنه اكتفى بمباراة واحدة فقط خلال الشهرين الأخيرين وكانت ودية ضد لوهافر.

من جانب إدارة سان جيرمان، من المقدر على أي حال أن تكون مقاربة لي الذراع في هذا الملف قد أعطت ثمارها، واضعة مصلحة النادي فوق كل اعتبار لأن "مؤسسة باريس سان جيرمان أقوى من أي وقت مضى" و"لا أحد أكبر من النادي" الذي أظهر ذلك بإيقافه ميسي بسبب رحلته غير المصرح بها الى السعودية في نهاية الموسم الماضي.

وحتى أن الإدارة القطرية لبطل الدوري الفرنسي منفتحة على فكرة رحيل نيمار إذا ما أراد البرازيلي ذلك، مركزة جهودها على افتتاح مركز تدريب مهيب في بواسي وعلى التعاقد مع لاعبين شباب عوضاً عن الأسماء الرنانة التي لم تحقق لها حلم الفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها منذ 2011.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)

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    المركز العاشر - إيدن هازارد

    بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

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    رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

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    المركز السابع: أنطوان غريزمان

    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

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    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

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    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة


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