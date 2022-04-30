مبابي يرفض عرض الريال ويبقى في سان جيرمان حتى 2025

أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تمديد عقده مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى 2025 اليوم السبت (21 مايو/ أيار 2022).

وقال الخليفي أثناء الإمساك بقميص مبابي بالرقم 2025 قبل مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام ميتز "أنا فخور بالإعلان عن خبر جميل وهو أن كيليان مبابي وقع على عقد حتى يونيو 2025 مع باريس سان جيرمان".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا قرر البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرحل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وسعى سان جيرمان بكل قوته للإبقاء على مبابي (23 عاما) بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، ويبدو أنه نجح في مبتغاه. وبدا خلال الأسبوع الجاري أن مبابي في طريقه إلى النادي الملكي بعد أنباء عن تعثر المفاوضات مع ملاك سان جيرمان.

وأكدت والدة مبابي التي تتولى في نفس الوقت إدارة أعماله، أمس الجمعة (20 أيار/ مايو) أنه تم التوصل لاتفاق بين الناديين وأن القرار سيتم الإعلان عنه في غضون أيام.

لكن اليوم السبت ذكرت العديد من التقارير الصحفية في فرنسا ومن بينها صحيفة "ليكيب" وصحيفة "لو باريزيان" وكذلك شبكة "اي إس بي إن" أن مبابي اللاعب السابق لموناكو سيبقى في سان جيرمان.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص العقد الجديد المحتمل لمبابي، الذي يعتبر ثاني الهدافين التاريخيين لسان جيرمان خلف المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، حيث سجل 157 هدفا وتخطى إنجاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



ر.ض/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)



