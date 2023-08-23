مبابي يتلقى ضربة قوية من لاعبي باريس سان جيرمان

منذ أسابيع ومستقبل كيليان مبابي يشغل الكثير من عشاق كرة القدم سواء داخل فرنسا أو خارجها، فالنجم الفرنسي كان صريحا للغاية مع فريقه باريس سان جيرمان، وأكد رغبته بالرحيل عن فريقة العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الحالي.

وتسبب قراره "المفاجئ" في حالة من الغضب لدى إدارة باريس سان جيرمان، والتي كانت تُمني النفس ببقاء نجمها "المدلل" مع الفريق لأطول فترة ممكنة. كما أن باريس سان جيرمان لن يستفيد ماليا في حال رحيل مبابي عن الفريق صيف 2024، وهو موعد انتهاء عقده مع الفريق.

و"عاقب" باريس سان جيرمان نجمه مبابي بإبعاده مؤقتا عن تشكيلة الفريق الأول. كما أن الفريق الباريس أبدى رغبة واضحة في بيع مبابي شريطة الحصول على مبلغ مالي كبير.

إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن بسبب تمسك مبابي بالاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024 ثم رحيله مجانا عن الفريق، وهو ما يعزز من فرضية اتفاق مبابي مع ريال مدريد على الانتقال إليه، حسب تقارير صحفية.

"ضربة قوية"

ويبدو أن معركة كسر العظم بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان قد وصل صداها أيضا إلى بعض لاعبي الفريق، والذين وجهوا ضربة قوية لنجم الفريق الأول كيليان مبابي.

فقد كشف موقع "شبورت" الألماني، اعتمادا على معلومات مستقاة من شبكة "إر إم سي" الفرنسية أن لاعبي باريس سان جيرمان صوتوا لصالح البرازيلي ماركينيوس، ليكون قائدا للفريق في الموسم الحالي.

وحل البرتغالي دانيلو بيريرا ثانيا، ليأتي خلفه مباشرة الفرنسي كيمبيمبي. أما مبابي فقد اكتفى بالمركز الرابع فقط، وهو ما اعتبر أمرا مفاجئا، حسب موقع "شبورت" الرياضي الألماني.

وتابع المصدر ذاته، أنه من غير المعروف حاليا سبب تصويت لاعبي باريس سان جيرمان، والذي أعطى مبابي المركز الرابع فقط لحمل شارة القيادة. وأضاف أن بعض لاعبي الفريق الباريسي مازالوا يتوقعون رحيل النجم الفرنسي عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النجم الفرنسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم حاليا، صورة أرشيفية.

حسابات خاصة

وتشعر إدارة باريس سام جيرمان أن رغبة مبابي الوحيدة هي الانتقال إلى ريال مدريد صيف السنة القادمة. ولا يمانع "الأبيض الملكي" في تقديم عرض لباريس سان جيرمان للحصول على مبابي صيف السنة الحالية شريطة ألا تكون مطالب باريس سان جيرمان مرتفعة.

وكانت تقارير صحفية فرنسية سابقة قد كشفت أن باريس سان جيرمان يريد 250 مليون يورو للسماح لمبابي بالرحيل، لاسيما وأن الفريق الفرنسي فتح خزائنه بسخاء في فترة الانتقالات الحالية من أجل ضم أكثر من لاعب.

ويريد باريس سان جيرمان تعويض جزء من المبالغ التي أنفقها في الميركاتو الصيفي. لكن ريال مدريد لا ينوي دفع مبلغ مالي كبير، وقد ينتظر حتى صيف السنة القادمة للحصول على مبابي مجانا، وفق ما تناقلته أكثر من وسيلة إعلام إسبانية.

ر.م/ أ.ح