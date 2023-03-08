مبابي يتحدث عن مستقبله مع سان جيرمان بعد الخسارة أمام بايرن

يرى نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي بايرن ميونيخ كمنافس على لقب دوري أبطال أوروبا وترك مستقبله في باريس سان جيرمان مفتوحًا. قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعد خروج باريس سان جيرمان: "خسرنا أمام فريق عظيم يمكنه الفوز بالبطولة"، نقلا عن موقع "تي أونلاين" الألماني.

وقال مبابي بعد مباراة الإياب في ميونيخ: "سنستجوب أنفسنا ثم نعود إلى الحياة اليومية. علينا أن نتطلع إلى الأمام". عندما سُئل عن البقاء في باريس، لم يرغب بطل العالم 2018 في أن يعطي جواباً واضحاً، على الرغم من أنه وقع عقدًا حتى عام 2025 مع سان جيرمان في الصيف الماضي، وقال: "أنا مرتاح بشأن ذلك. بالنسبة لي هذا الموسم، فقط لقب البطولة هو المهم. ثم سأرى".

وتسببت هذه الجملة القصيرة في إثارة ضجة في وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية، حيث لا يزال بطل العالم السابق مرتبطًا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد، حسب موقع "شبورت 1" الألماني.

وكان بايرن ميونيخ قد تفوق مجدداً على باريس سان جرمان الفرنسي بالفوز عليه 2-صفر في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء (التاسع من مارس/آذار 2023)، ليبلغ ربع النهائي. وسجل الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ وسيرج غنابري الهدفين في الدقيقتين 61 و90.

وانتهى مشواره سان جرمان عند ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى بعدما سقط مجدداً أمام بايرن الذي فاز ذهاباً أيضاً في باريس 1-صفر.

ز.أ.ب/خ.س